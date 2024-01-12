Площадку под КРТ на Вторчермете отдадут менее чем за миллион. Почему так дешево?

Начальная цена аукциона — 917,9 тыс. руб., шаг аукциона — 250 тыс., однако эксперты считают, что участок все равно не будет пользоваться большим спросом.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) на Вторчермете. Потенциальный инвестор получит участок площадью 37,5 тыс. кв. м в границах улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского, переулка Газорезчиков. Начальная цена аукциона — 917,9 тыс. руб., таков же и размер задатка. Шаг аукциона — 250 тыс. руб. Торги пройдут через 45 дней после публикации постановления, то есть в конце февраля.

Напомним, о том, что этот участок будет отдан под реновацию, стало известно месяцем ранее.

Предполагается, что девелопер снесет здесь 14 восьмиквартирных двухэтажных жилых домов, построенных в 1950-х гг. Одно из зданий признали аварийным. По программе в квартале должны появиться дома для 800 жителей и детский сад на 225 мест. На реализацию проекта потребуется 13 лет.

Как рассказал 66.RU директор компании «Центр недвижимости «МАН» Николай Савин, несмотря на невысокую начальную стоимость лота, вряд ли можно ждать большого количества претендентов:

Осваивать эту территорию могут только крупные застройщики, с большими собственными, а не заемными финансовыми ресурсами. Только чтобы начать строительство на этом месте, девелоперам понадобится вложить несколько сотен миллионов рублей собственных средств.

У крупных игроков сформирован достаточный земельный банк в Екатеринбурге. Также на рынке ужесточились условия по кредитованию, как проектному для застройщиков, так и ипотечному для покупателей.

«Я не говорю, что в проекте нет смысла или прибыли. Они есть, но нужно много вкладывать денег и усилий. Отселение бараков — непростой вопрос, нужно договариваться или судиться с жильцами», — подчеркнул Савин.

Напомним, что в 2023 г. администрация планировала начать еще три проекта комплексного развития (КРТ) жилых территорий, речь идет о трех участках:

в границах ул. Летчиков — пер. Пугачевского (территория площадью 1,75 га, к расселению 7 домов),

(территория площадью 1,75 га, к расселению 7 домов), в границах ул. Кварцевой — Благодатской — Шишимской — Самолетной (0,9 га и 7 домов),

в границах ул. Вилонова — Учителей (2 га и 6 домов).

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