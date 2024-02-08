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Роспотребнадзор заблокировал строительство мусороперерабатывающего завода на Широкой речке

Роспотребнадзор заблокировал строительство мусороперерабатывающего завода на Широкой речке
Иллюстрация: ru.freepik.com

Инвестор (ООО «Ведущая Утилизирующая Компания») планировал разместить предприятие в 200 метрах от школы, детского сада и домов. Жители района выступили против проекта.

#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

В ноябре 2023 г. в Екатеринбурге прошли общественные слушания, посвященные строительству мусороперерабатывающего завода рядом с поселком Мичуринский на Широкой речке. ООО «Ведущая Утилизирующая Компания» планирует принимать на новом предприятии различные виды пластика, резины и дробить их в крошку для производства полимерных изделий.

Горожане выступили против реализации этого проекта. После чего Свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО) направило обращения в надзорные органы, в том числе в Роспотребнадзор.

Ведомство вынесло свое заключение. В нем указывается, что в документации о намечаемой деятельности не определена санитарно-защитная зона объекта. И можно сделать вывод о невозможности проведения исследований атмосферного воздуха, контроля шума и их воздействия на здоровье взрослых и детей.

Директор «Ведущей Утилизирующей Компании» Юрий Аксенов отмечает, что речь идет не о мусоросортировочном заводе, а о предприятии по переработке, где будет применяться новая технология.

Ранее DK.RU сообщил, что жители Сысерти требуют вынести вопрос о строительстве мусорного полигона на референдум, совместив его с выборами президента России, запланированными на 15–17 марта. 

Напомним, что жители Сысертского ГО уже несколько месяцев высказывают недовольство планами по строительству на территории муниципалитета крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов. Его хотят организовать вблизи сел Щелкун, Никольское, Новоипатово, Верхняя Боевка.

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Автор: Виктория Говорковская
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