Банк «Агропромкредит» подал в суд на Россельхознадзор из-за статуса земель под полигон ТКО

Владелец участка хочет отменить ограничения ведомства, которые мешают строительству мусоросортировочного комплекса, и утверждает, что земли использовались для сельского хозяйства лишь частично.

Банк «Агропромкредит» обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском против Россельхознадзора. Согласно данным картотеки дел, заявление поступило в суд 6 февраля. Владелец участка просит снять ограничения, установленные Россельхознадзором, которые мешают строительству мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Информацию о поданном иске в соцсетях подтвердили активисты, выступающие против строительства полигона.

Как уже писал DK.RU, в прошлом году стало известно, что на участке вблизи сел Щелкун, Никольское, Новоипатово, Верхняя Боевка запланировано строительство крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов. На этой же площадке может расположиться и полигон ТКО «Екатеринбург-Юг», площадью 172 га.

Представители власти говорят о том, что он будет безопасен для окружающей среды. Однако, жители выступают резко против. Они аргументируют свою позицию еще и тем, что строительство нанесет ущерб сельхозземлям. Они также заявляли, что владелец участка «Агропромкредит» не использует участок по назначению, как сельхозугодья, хотя жители были бы рады ее засеивать.

Ранее стало известно, что в конце прошлого года Россельхознадзор совместно с региональной прокуратурой провел проверку деятельности «Агропромкредита». Против банка составлен административный протокол по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ: за использование земельных участков не по целевому назначению (то есть, не под сельскохозяйственные нужды).

По данным местных активистов, в своем обращении в свердловский арбитраж банк утверждает, что участок использовался под сельскохозяйственные работы лишь частично — фермерское хозяйство «Никольская слобода» обрабатывало только 34%. А значит, если мусоросортировочный комплекс займет эти земли, то интересы сельскохозяйственников не пострадают.

Также DK.RU сообщал, что местные жители, выступающие против полигона, инициировали проведение референдума, который хотят совместить с выборами президента России, запланированными на 15–17 марта. Инициативная группа уже подала необходимые документы в избирком.

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