Екатеринбурге отремонтируют старинное здание, где жил писатель Мамин-Сибиряк

За капремонт Музея истории писателей Урала XIX века администрация Екатеринбурга готова заплатить более 20 млн руб. Внешний облик здания менять не будут.

Музей истории писателей Урала XIX века, расположенный на ул. Толмачева, 41, в этом году капитально отремонтируют. Здание известно тем, что много лет назад в нем жил писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.

Согласно документации, представленной на портале Госзакупок, в рамках ремонтных работ будет полностью заменена электрика, системы водоснабжения и вентиляции, а также устройства пожарной безопасности. Внешний облик здания будет сохранен, поскольку оно является памятником культурного наследия. При этом, специалисты должны сохранить деревянные элементы оформления.

За капремонт объекта администрация Екатеринбурга готова заплатить до 21,1 млн руб. Работы должны быть завершены до 6 сентября текущего года.

Параллельно мэрия ищет подрядчиков для ремонта еще двух домов-музеев. За ремонт в здании Дома-музея Федора Решетникова готовы заплатить 16 млн руб., за ремонт в здании Музея литературной жизни Урала XX века — 21,2 млн руб.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что на старые здания Екатеринбурга выделят почти миллиард рублей. В перечне четыре десятка объектов культурного наследия городского, регионального и федерального значения.

Ранее DK.RU также рассказывал, что впервые за 25 лет закрыли на реставрацию Фотомузей Дома Метенкова. Выставки музея временно переедут в Дом Маклецкого на улице Тургенева, 15. Первую выставку обещают посвятить уральскому фотографу Вениамину Метенкову.

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