На Среднем Урале снизилась смертность от рака

При этом, по словам представителя Минздрава области, рост заболеваемости сохраняется, однако он находится в пределах общемировых показателей — плюс 1-3% в год.

Снижение смертности от рака — тренд, который характерен не только для Свердловской области, но также для других регионов и стран. Как заявил на пресс-конференции замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, позитивная динамика связана с тем, что заболевания все чаще выявляются на ранних стадиях и лучше поддаются лечению.

При этом уровень выявления заболеваемости растет. Темпы роста находятся на уровне общемировых показателей — 1-3 % в год.

Чиновник также назвал наиболее распространенные виды онкологических заболеваний:

у мужчин чаще всего выявляют рак легких, толстого кишечника и предстательной железы;

у женщин — молочной железы, матки, яичников и толстого кишечника.

Средний возраст выявления заболеваний — 50 лет и старше. Точное количество свердловчан, состоящих на диспансерном учете в настоящий момент, представитель Минздрава не сообщил.

C возрастом вероятность онкологических заболеваний различных локализаций возрастает. В связи с этим нужно более тщательно относиться к профилактическим мероприятиям и снижать вредные факторы, которые могут влиять на развитие этих процессов, — заявил Денис Демидов.

Ранее DK.RU писал, что в 2023 г. на лечение онкологии в бюджете ТФОМС Свердловской области было заложено 8,2 млрд руб. Еще 1 млрд руб. планировали дополнительно направить на закупку лекарств для противоопухолевой лекарственной терапии.

Также в прошлом году главврач Свердловского онкоцентра заявил, что учреждение сократит очереди на операции.

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