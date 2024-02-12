Каждый год рождаемость на Среднем Урале падает от 2 до 8%. Что с этим делать?

Специалисты НИИ ОММ рассказали, как правильно подготовиться к рождению ребенка и в каких случаях репродуктивные технологии способны творить чудеса.

В Свердловской области последние девять лет ежегодно снижаются темпы рождаемости. По данным Свердловскстата, в 2014 г. на свет появились 62,6 тыс. малышей, в 2022 г. — 39,8 тыс., а за январь-ноябрь 2023 г. — только 35,5 тыс. детей. Экономисты и социологи связывают тенденцию с последствиями демографического спада 1990-х.

Врачи фиксируют и другие тревожные сигналы. Например, растет возраст женщин, решившихся на первого ребенка. Нередко они планируют беременность уже после 35 лет, когда количество и качество яйцеклеток снижается, а риски врожденных пороков развития, хромосомных аномалий у ребенка растут. На помощь парам, которые столкнулись с репродуктивными проблемами, приходят врачи специализированных клиник.

Одним из ведущих в Екатеринбурге учреждений, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья, считается Научно-исследовательский институт охраны младенчества и материнства. Сотрудники НИИ ОММ рассказали, что необходимо предпринять для того, чтобы как можно больше пар могли стать родителями, и что нужно знать тем, кто уже столкнулся с диагнозом бесплодие.

Устранить факторы риска

Ирина Данькова, старший научный сотрудник НИИ ОММ, кандидат медицинских наук:

— Каждая женщина и каждая супружеская пара самостоятельно решают, когда и сколько детей рожать. Это одно из основных прав человека. А мы, медицинские работники, обязаны помогать людям в реализации этого права.

Акушер-гинеколог всегда чувствует огромную ответственность и желание профилактировать любые осложнения. Уже доказано, что чем больше супружеских пар охвачено прегравидарной подготовкой — тем ниже материнская и младенческая смертность и заболеваемость. Тем реже встречаются врожденные пороки развития и хромосомные аномалии. Тем реже происходят преждевременные роды, самопроизвольные аборты, различные осложнения.

Беременность должна быть безопасной для мамы и малыша. Чтобы повысить шансы на успех, нужно не только посетить врача, который поможет скорректировать уровень половых гормонов, устранить дефицит витаминов и микроэлементов, вылечить имеющиеся заболевания. Необходимо изменить образ жизни и, по возможности, устранить основные факторы риска.

Прежде всего — лишний вес. Знаете ли вы, что окружность талии 80 см и более свидетельствует об абдоминальном типе ожирения? На его фоне часто развиваются ановуляция и бесплодие. У супружеских пар, где у женщины есть ожирение, время зачатия увеличивается в два раза. Выкидыши на ранних сроках беременности у таких пациентов увеличиваются в полтора-два раза. Если беременность получена методами ВРТ — вероятность выкидыша возрастает в пять и более раз.

По рекомендации ВОЗ, снижение массы тела на 5-10% за полгода повышает частоту зачатия и успешного вынашивания беременности. Снижается риск преждевременных родов, гестационного диабета, гипертензивных расстройств и улучшаются исходы для плода (например, снижается риск задержки внутриутробного роста, пороков развития, родовых травм). Ожирение матери — это внутриутробное программирование плода на избыточный вес и связанные с этим процессом осложнения — высокое давление, риски ранних инфарктов, инсультов, проблем с последующим зачатием как для девочек, так и для мальчиков.

Курение и злоупотребление алкоголем, а также применение наркотических и психотропных средств отрицательно влияют на фертильность, вынашивание и исход беременности. Прежде всего страдает качество гамет: мужских и женских половых клеток, а значит, растет число выкидышей, случаев неразвивающейся беременности, пороков развития. У курящих мам чаще регистрируются ультразвуковые признаки плацентарной недостаточности и рождаются маловесные дети, которые в раннем детстве требуют особой реабилитации.

Йододефицит будущей мамы также может стать фактором риска для развития плода, а в отдельных случаях даже привести к младенческой смерти. Поэтому врачи рекомендуют беременным женщинам препараты, которые помогают восполнить дефицит.

Обучать пары

Галина Якорнова, заведующая Отделением новорожденных и недоношенных детей НИИ ОММ, кандидат медицинских наук:

— Подготовить будущих родителей к беременности и родам помогают обучающие программы. На базе НИИ ОММ долгие годы работает школа «Рожаем с улыбкой». Ее программа прежде всего направлена на подготовку супружеских пар к родам. Также в ней уделяется особая роль адаптации женщины и ребенка в послеродовом периоде.

В школе с семьями работает психолог, он готовит их к партнерским родам. Из лекций неонатолога будущие родители узнают о важности грудного вскармливания, учатся правильно ухаживать за новорожденным. Им рассказывают о вариантах решения проблем, которые чаще всего возникают в неонатальном периоде.

Александра Храмцова, врач-репродуктолог отделения ВРТ НИИ ОММ, кандидат медицинских наук, председатель секции молодых ученых и студентов Российской Ассоциации Репродукции Человека:

— Сегодня нужны не только программы, которые позволят подготовить супружеские пары к родам, но и проекты, которые помогут подготовиться к этапу беременности. Например, сейчас на платформе ВКонтакте создаются тематические подкасты. Также на Урале разрабатывают онлайн-площадку и серию фильмов, которые помогут парам разобраться, как правильно планировать беременность, когда и куда обращаться, если беременность не наступает, из каких этапов состоит программа ВРТ и многое другое. Этот проект подал заявку на конкурс Фонда Президентских Грантов, и надеемся, что в этом году получится его реализовать.

В обществе такие проекты крайне необходимы. Почти каждая женщина на приеме у репродуктолога задает одни и те же вопросы. И, к сожалению, у врача не всегда хватает времени для того, чтобы развеять мифы и страхи пациентов. Если будет создана площадка с ответами на часто задаваемые вопросы, причем созданная специалистами в сфере репродуктивной медицины — это будет огромный плюс.

Не бояться ВРТ

Галина Якорнова:

— Сегодня для супругов в России доступны разные репродуктивные технологии. Они показывают эффективность даже в самых неординарных случаях. Например, у нас была пациентка 54 лет: она забеременела с донорской яйцеклеткой после ВРТ, а затем родила дочку естественным путем. Это была красивая история взрослых людей из разных стран: она — высокая стройная россиянка с двумя взрослыми детьми, он — импозантный француз. ЭКО и наблюдение — в России, роды — во Франции.

Однако, как бы хорошо ни выглядела женщина, биологический возраст определяет качество и количество яйцеклеток. Прилагая колоссальные усилия, акушеры-гинекологи и репродуктологи стараются получить хорошие эмбрионы. Но в случае с супругами старшего репродуктивного возраста (после 35 лет) это не всегда получается. Все пары, которые решились пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения, должны трезво оценивать все риски для здоровья женщины и ребенка.

Александра Храмцова:

— Не всегда бесплодие — прямая дорога к ЭКО и ВРТ. Иногда беременность не наступает из-за отсутствия овуляции — в этом случае можно модифицировать образ жизни, питание, медикаментозно помочь яичникам овулировать и получить долгожданную беременность. В отдельных случаях можно провести коррекцию показателей спермограммы супруга, сделать сперму фертильной — этим занимаются андрологи. И мы знаем случаи, когда после лечения мужчины у андролога пара получала беременность.

Если у женщины выявлен спаечный процесс органов малого таза или наружный генитальный эндометриоз, то проводится оперативное лечение, и таким образом тоже можно достичь беременности. Но перед любой операцией на органах малого таза, особенно на яичниках, я рекомендую проконсультироваться с врачом-репродуктологом, сдать анализ на антимюллеров гормон и оценить овариальный резерв. Если есть тенденции к снижению овариального резерва или показатели пограничные, то рекомендуется вначале рассмотреть возможность заморозки ооцитов или эмбрионов, а уже потом идти на операцию.

Для многих пар решиться на ЭКО — непросто. У них возникает много вопросов, они переживают, смогут ли родить здорового малыша. После ВРТ в нашем отделении родилось уже более 3,5 тыс. детей. И мы не встречали каких-либо закономерностей с развитием патологий ребенка после ЭКО. Риск возникновения пороков развития у них общепопуляционный — на уровне 5-10%.

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