Стартовала реконструкция набережной Исети от ул. Куйбышева до ул. Декабристов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов показал новые рендеры. Проект планируют полностью завершить в ноябре 2025 года. Конкурс по отбору подрядчиков провели минувшим летом.

В Екатеринбурге приступили к работам по реконструкции берегов реки Исеть на участке от ул. Куйбышева до ул. Декабристов. Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов, реконструкция пройдет в два этапа.

На первом этапе на левом (восточном) берегу реки обновят дорожно-тропиночную сеть, высадят деревья, кустарники, обустроят цветники. Здесь появятся новая система освещения, амфитеатры, детские игровые площадки, и зоны для спокойного отдыха.

На втором этапе работы будут проводиться на правом берегу.

Полностью завершить проект городские власти планируют в ноябре 2025 г.

Летом городские власти провели открытый конкурс по отбору компании, которая займется благоустройством участка от ул. Куйбышева до ЦПКиО им. Маяковского. Конкурс выиграло «Городское управление дорожно-строительных работ». Начальная цена торгов составляла 1,2 млрд руб. Предполагалось, что 491 млн руб. будет выделен в 2024 г., еще 709 млн руб. — в 2025 г.

Также DK.RU писал, что проект благоустройства набережной Исети на участке от ул. Декабристов до ул. Белинского презентовал архитектор Тимур Абдуллаев. В его основе лежит идея объединения садов Нурова, Ошурова и Давыдова в один большой сад. Совет по развитию общественных пространств при Администрации Екатеринбурга этот проект утвердил.