Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге переименовали в «Автозавод АГР»

В конце прошлого года российская компания «Арт-Финанс» выкупила предприятие у южнокорейского концерна за 10 тыс. руб. Ранее инвестиции в строительство завода оценивались в 20 млрд руб.

Принадлежавший ранее южнокорейскому концерну Hyundai завод в Санкт-Петербурге, который выкупила российская компания «Арт-финанс», переименован в «Автомобильный завод АГР», пишет ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Ранее предприятие называлось ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Сокращенно предприятие теперь называется «Автозавод АГР», его гендиректором числится Алексей Калицев, который с 2017 г. был управляющим директором «Хендэ мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России.

Как рассказывал DK.RU, совет директоров Hyundai Motor 19 декабря 2023 г. одобрил план продажи ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» россиской «Арт-Финанс» (материнская компания ООО «АГР»). Сумма сделки составила 140 тыс. вон (около 10 тыс. руб.), договор предусматривает возможность обратного выкупа в течение двух лет. Теперь «Арт-Финанс» владеет производственными площадками в промзоне «Каменка» и бывшим заводом GM в Шушарах. Ранее компания также выкупила у немецкого концерна завод Volkswagen завод в Калуге.

Завод Hyundai был построен в 2010 г., в южнокорейском концерне оценивали объем инвестиций в создание завода в 20 млрд руб. Производственная мощность предприятия составляет 230 тыс. автомобилей в год.

Завод в Санкт-Петербурге находится в простое с 2022 г. Источники сообщали, что с января 2024 г. там запустил сборку недособранных ранее машин Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

По словам вице-премьера РФ Дениса Мантурова, серийную сборку автомобилей на автозаводе могут запустить во II квартале текущего года.