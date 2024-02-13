Компания, входящая в «Полиметалл», приобрела Уткинскую горнорудную компанию

«Полиметалл» продолжает наращивать присутствие на Урале. Так, одна из подконтрольных ей организаций приобрела компанию, занимающуюся добычей цветных металлов.

Компания «Золото Северного Урала» (входит в «Полиметалл») приобрела Уткинскую горнорудную компанию (УГК) в Свердловской области, сообщает «Интерфакс».

УГК владеет полиметаллическим участком в регионе. Уткинское месторождение серебросодержащего галенита находится в Нижне-Тагильском районе и расположено на левом берегу р. Межевая Утка, южнее устья руч. Топкий. Месторождение открыто в 1833 г. Нижнетагильским служителем Ефимом Ксряковым.

В 2023 г. в Свердловской области добыли 6,3 тонны золота. Больше половины принадлежит «Золоту Северного Урала», лидерами также стали артель старателей «Нейва» и «Березовский рудник». Летом губернатор региона Евгений Куйвашев открыл горно-обогатительную фабрику «Полиметалла» в Краснотурьинске.

Рolymetal International — крупнейший в России производитель серебра и один из основных золотодобытчиков. Предприятия «Полиметалл» расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке, Казахстане и Армении.

Напомним, в начале этого года компания «Полиметал» сменила основного акционера. Оманский государственный фонд MDI выкупил у ICT Holding 23,9% акционерного капитала крупнейшего производителя серебра в России и одного из крупнейших золотодобытчиков — Polymetal International. В результате сделки ICT Holding (принадлежит миллиардеру Александру Несису), который прежде был основным акционером Polymetal, полностью продал свою долю в компании.

После сделки еще 62% акций остались у институциональных и частных инвесторов, 9,9% — у BlackRock, 3,3% — у Fodina B.V., еще 0,9% принадлежит директорам и менеджменту.

Ранее российский бизнес Рolymetal International — АО «Полиметалл» возглавлял Виталий Несис — брат Александра Несиса. Однако после введения санкций США против россиской структуры Polymetal он покинул этот пост и возглавил Рolymetal International. Виталий Несис отметил, что новый акционер поддерживает планы Polymetal уйти из России.

Ранее мы писали, что «Полиметал» может продать российские активы, чтобы инвестировать в Казахстан.

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