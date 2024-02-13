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УБРиР выставил на продажу свой офис в центре города

УБРиР выставил на продажу свой офис в центре города
Иллюстрация: avito.ru

Ранее в этом помещении работали «Сити Банк» и «Банк 24». Сейчас большинство клиентов перешло на онлайн-обслуживание, поэтому банки избавляются от лишних площадей.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге выставили на продажу офис УБРиР в девятиэтажке на Малышева, 84. Это место — невезучее для банков, ранее тут уже закрылись «Сити Банк» и «Банк24».

За помещение площадью 525,8 кв. м просят 90 млн руб. В пресс-службе банка E1.RU подтвердили, что помещение находится в их собственности. Все сотрудники из этого отделения перешли в новое, открывшееся через дорогу. Там также отметили, что отделения пользуются большей популярностью в бизнес- и торговых центрах, а со времен пандемии личные визиты в банки стали менее популярными.

Тренд на дистанционное обслуживание усилился в 2020 г. и продолжается до сих пор. Клиентам удобнее и привычнее проводить ежедневные операции через интернет, в мобильном приложении и банкоматах. Поэтому сейчас УБРиР откликается на новые ожидания клиентов: укрупняет отделения, делает их более просторными и комфортными, ориентирует сотрудников на персонализированный сервис и индивидуальные консультации, — отметили в УБРиР.

Напомним, недавно в Екатеринбурге выставили на продажу часть недостроенной высотки между домами на Малышева, 118 и 116а. За трехэтажное здание придется заплатить 84,7 млн руб. Сдача объекта запланирована на июнь 2024 г. К преимуществам лота относят локацию — рядом расположены новостройки и скоро начнется строительство ЖК от Форум-Групп, сообщает продавец. Также к достоинствам здания относятся высокие потолки и панорамные окна.

Также чуть ранее на продажу был выставлен особняк «Рязанов». Он расположен на берегу Исети, на пepесечении улиц Горькoгo и Kaрла Mаpксa. «Рязанов» входит в комплекс из трех объектов, построенных в 2017 г. Этим девелоперским проектом занимался предприниматель Олег Флеганов.

Площадь трехэтажного особняка с мансардой составляет 4 910,6 кв.м. Высота потолков варьируется от 3,6 м до 5 м. В здании есть подземный паркинг на 42 машиноместа.

В размещенном на «Авито» объявлении указано, что объект полностью сдан в долгосрочную аренду.

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Автор: Татьяна Юстус
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