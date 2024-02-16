Жителям Сысерти отказали в референдуме по мусорному полигону

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала активистам в регистрации соответствующей заявки из-за ошибки в документах. Но они не намерены сдаваться.

1 февраля 147 активистов подали в избирком Сысерти заявку на проведение референдума о строительстве мусорного полигона. Они рассчитывали совместить его с выборами президента России, запланированными на 15–17 марта.

Однако Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации заявки из-за ошибок в документах:

вместо заявленных 147 человек в ходатайстве оказалось 150 подписей

у четырех членов группы отсутствует постоянная регистрация на территории Сысертского городского округа

у 16 человек обнаружили расхождения в паспортных данных.

Активисты не планируют сдаваться. Они намерены обжаловать решение избиркома в суде и подготовить новую заявку на проведение референдума.



Напомним, что жители Сысертского ГО уже несколько месяцев высказывают недовольство планами по строительству на территории муниципалитета крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов. Его хотят организовать вблизи сел Щелкун, Никольское, Новоипатово, Верхняя Боевка.

Предполагается, что на этой же площадке может расположиться и полигон ТКО «Екатеринбург-Юг», площадью 172 га. Представители власти говорят о том, что полигон будет безопасен для окружающей среды.

Ранее Роспотребнадзор заблокировал строительство мусороперерабатывающего завода на Широкой речке.