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В Екатеринбург зайдет модная московская сеть чайных

В Екатеринбург зайдет модная московская сеть чайных
Иллюстрация: momenty.org

Первая точка с напитками на основе ферментированного чая, фруктов и сливочного крема откроется в марте в ТЦ «Гринвич». До конца года собственники планируют расширить присутствие в столице Урала.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Точка PIMS с холодным чаем на вынос откроется в Екатеринбурге на фуд-корте Estory.

PIMS — это новый формат напитков to go и достойная альтернатива кофе, которой многим так не хватало, — позиционируется на сайте сети.

Идею кафе с напитками на основе ферментированного чая, фруктов, ягод и сливочного крема бармены Артур Шустериовас и Глеб Голубев подсмотрели в Китае. Они запустили похожий формат в Москве в 2020 г. Весной 2021 года бизнес пошел в гору, в PIMS начали выстраиваться очереди.

Сейчас у компании 26 точек по стране. Основатели PIMS рассчитывают открыть в Екатеринбурге три заведения до конца года.

Ранее DK.RU сообщил, что на месте ресторана «Портофино» откроется кофейня. В конце апреле 2024 г. ресторатор Валентин Кузякин откроет на Ленина, 99 кофейню Engels. Она станет пятым заведением сети. 

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Автор: Виктория Говорковская
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