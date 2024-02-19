В Екатеринбурге будут плавить снег с помощью канализации

Снегоплавильные комплексы помогут снизить объем снега, вывозимый на полигоны. Сейчас ежегодно с улиц города вывозится около 11 тыс. тонн снега, а временами коммунальщики не справляются с объемами.

В Екатеринбурге планируют установить снегоплавильные станции к наступлению следующей зимы. Об этом сообщил заместитель главы города Алексей Бубнов во время посещения снежного полигона Чкаловского района. О том, что прорабатывается такой вариант борьбы со снегом, DK.RU писал в январе.

Основная идея — использовать канализационные системы для плавления снега. Как пишет JustMedia.ru, мэрия планирует построить как минимум 8 снегоплавильных комплексов. Они будут установлены вблизи канализационных сетей и стоков, чтобы сократить расстояние подвоза сразу для нескольких ДЭУ. Алексей Бубнов отметил, что существуют различные способы плавления снега, однако канализация является самым экономичным и эффективным вариантом, так как позволяет поддерживать температуру на уровне +18…+19 градусов, что идеально подходит для таяния снега.

Алексей Бубнов также сообщил, что каждый год с улиц Екатеринбурга вывозится около 11 тыс. тонн снега и обратился к автовладельцам с просьбой не парковать свои автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальных служб.

Напомним, в конце декабря в Екатеринбурге случился настоящий снежный коллапс. Снега выпало столько, что был обновлен рекорд 2002 г. по объему выпавших осадков. За два дня, 26–27 числа, выпало порядка 30 мм осадков. Город встал в пробки — дорога из одного района в другой превышала 2-3 часа.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее называл три причины плохой уборки снега: внезапность снегопадов, дефицит кадров в районных дорожно-эксплуатационных участках (ДЭУ) и нехватка запчастей для техники.