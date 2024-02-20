Власти поделят РФ на пять «ипотечных кластеров». Какие регионы лишат льготной ипотеки?

Регионы поделят на кластеры в зависимости от темпов роста населения и объемов строительства. При этом сохранить действие льготных программ смогут регионы только из трех кластеров.

Правительство РФ прорабатывает вопрос внесения изменений в ипотечные программы с господдержкой, пишут «Известия». Предполагается, что регионы РФ могут разделить на пять «ипотечных кластеров» в зависимости от темпов роста населения и объемов строительства в них:

« динамичные » — регионы с высокими объемами ввода жилья и темпами роста населения, спрос не покрывается предложением, доступность недвижимости низкая;

» — регионы с высокими объемами ввода жилья и темпами роста населения, спрос не покрывается предложением, доступность недвижимости низкая; « с нехваткой спроса » — субъекты с избытком предложения недвижимости при оттоке населения и снижении доходов;

» — субъекты с избытком предложения недвижимости при оттоке населения и снижении доходов; « с нехваткой предложения » — регионы с низким объемом ввода жилья, который не покрывает спрос;

» — регионы с низким объемом ввода жилья, который не покрывает спрос; « стагнирующие » — области с невысокими объемами жилого строительства, без перекосов спроса и предложения;

» — области с невысокими объемами жилого строительства, без перекосов спроса и предложения; «депрессивные» — наиболее низкий объем ввода жилья и активное снижение численности населения.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич полагает, что продление льготной ипотеки целесообразно в трех кластерах — «с нехваткой спроса», «стагнирующих» и «депрессивных». В этих регионах льготная ипотека позволит простимулировать спрос на жилье:

Дифференциация условий льготной ипотеки в зависимости от региона обсуждается с прошлого года. В целом эта мера позволит сделать программу более адресной: развивать жилищное строительство в одних регионах и не допускать ценовых пузырей в других.

В пресс-службе ЦБ положительно отреагировали на инициативу, Министерство финансов также придерживается позиции о необходимости адресной и социальной направленности льготных программ. Известно, что делить регионы на кластеры будет Минстрой. При этом аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова уверена, что власти некоторых регионов «наверняка будут заявлять, что их либо недооценили, либо переоценили».

Ааналитик ФГ «Финам» Полина Щукина отмечает, что по данным на 19 февраля 2024 г. в России остается нераспроданным 44% нового жилья, что свидетельствует о недостаточном спросе.

Эксперты уверены, что Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, безусловно, отнесут к динамичным рынкам, так что действие льготных программ там будет минимальным. Директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова считает, что Казань, Екатеринбург и Краснодарский край также войдут в «динамичный» кластер.

В кластер «с недостатком предложения» могут войти Иркутская область и Чувашия. При этом в России есть регионы, где льготная ипотека пользуется малым спросом, например на Дальнем Востоке. Для жителей этого региона даже ввели льготную ипотеку со ставкой 2%, однако на спросе это пока что не отразилось.

Эксперты уверены, что при проработке инициативы важно учитывать динамичность перехода регионов из одного кластера в другой. При этом в целом такой подход к распределению лимитов по льготной ипотеки банковское сообщество и финансовые аналитики поддерживают.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что массовые льготные программы привели к удорожанию жилья. Банк России настаивает на отмене массовых программ льготного ипотечного кредитования.

По данным портала «Мир квартир», новостройки в России с начала 2023 г. подорожали на 15% — в среднем до 126 тыс. руб. за кв. м, вторичное выросло в цене на 14%, до 109 тыс. руб. за кв. м.

Как уже рассказывал DK.RU, программа льготной ипотеки зашла в тупик. С января 2024 г. крупнейшие банки страны, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, ввели комиссии 7,5 – 11% от суммы кредита для застройщиков, если покупатель оформляет ипотеку с господдержкой.

В ФАС заявили, что проводят проверку в связи с введением комиссии. Ведомство направило запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении взносов для застройщиков.