«Сименс мобильность» подала еще один иск к «Уральским локомотивам»

Предыдущий иск был подан на прошлой неделе. Согласно обоим заявлениям, истец хочет взыскать с ответчика больше 2 млрд руб.

Компания «Сименс мобильность» (подконтрольно германскому концерну Siemens AG) подала еще одно исковое заявление к ООО «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины», Верхняя Пышма, Свердловская область). Иск подан на сумму более 1,1 млрд руб. Согласно данным картотеки, заявление было подано в Арбитражный суд Москвы 16 февраля. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Напомним, 12 февраля «Сименс мобильность» уже обращалась в суд с иском к «Уральским локомотивам». Сумма требований по первому иску также превышает миллиард рублей

«Уральские локомотивы» были созданы на производственной базе Уральского завода железнодорожного машиностроения в 2010 г. Это совместное предприятие компании Siemens и «Синара — Транспортные машины» (СТМ).

На прошлой неделе уральский завод посетил президент Владимир Путин. Он осмотрел поезда и троллейбусы отечественного производства, а также провел совещание, на котором обсудил развитие высокоскоростных железнодорожных перевозок.

Планируется, что группа «Синара» будет производить поезда для высокоскоростных магистралей. Высокоскоростная железнодорожная магистраль позволит сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом практически вдвое. Поезда ВСМ между городами будут ходить каждые 10–15 минут. Выпускать полностью отечественного производства поезда для ВСМ собираются на базе группы «Синара» и Трансмашхолдинга.

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