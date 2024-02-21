Свердловские власти продали 74% совхоза «Шумихинский»

На торгах за 222 млн руб. акции совхоза выкупила компания «Некрасово-1», которая занимается молочным животноводством и принадлежит семье экс-депутата Заксобрания Анатолия Павлова.

Министерство государственного имущества Свердловской области провело аукцион по продаже 74% пакета акций совхоза «Шумихинский». Покупателем выступила компания «Некрасово-1», учредителями которой выступают Наталия и Ольга Павловы, как пишет «Ъ-Урал» — дочери экс-депутата Заксобрания области и владельца «Пневмостроймашина» Анатолия Павлова.

Стоимость сделки составила 222 млн руб. В результате в собственности Свердловской области остались 26% акций совхоза.

Совхоз «Шумихинский» расположен в селе Бродово Горноуральского городского округа. 100 сотрудников предприятия занимаются разведением крупного рогатого скота и производством молока. Площадь занимаемого совхозом земельного участка составляет 6,5 тыс. га.

Сделку одобрили депутаты Заксобрания области. В конце прошлого года ее поддержали 34 парламентария, против выступили — шесть, не голосовали — два. Тогда замгубернатора Алексей Кузнецов отмечал, что «продажа акций позволит сократить дефицит и увеличить доходную часть бюджета, будет способствовать развитию конкуренции в сфере развития молочного крупного рогатого скота и производства сырого молока».

Ранее стало известно, что в руки частного инвестора намеревались передать и Богдановичский комбикормовый завод. Депутаты ЗакСО в прошлом году одобрили продажу 51% предприятия за 1,3 млрд руб. Как сообщили в МУГИСО, инвестору предстоит перепрофилировать деятельность завода.

Также DK.RU сообщал, что ферма «Некрасово-1» наладила поставки молока для производства пармезана на новом производстве сыра в Верхнем Дуброво — проектом занимается компания «Гран Рэ».

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