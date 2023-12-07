Богдановичский комбикормовый завод перейдет в руки частного инвестора

Власти Свердловской области продадут 51% предприятия за 1,3 млрд руб. Как сообщили в МУГИСО, инвестору предстоит перепрофилировать деятельность завода.

Депутаты регионального Заксобрания согласились продать акции Богдановичского комбикормового завода, находящиеся в собственности Свердловской области. Как заявила первый заместитель министра по управлению госимуществом Елена Николаева, в настоящий момент регион владеет 51% акций предприятия — их рыночная стоимость оценивается в 1,3 млрд руб.

Продажа акций позволит сократить дефицит и увеличить доходы бюджета, а также привлечь частного инвестора для развития предприятия. Раньше Богдановичский комбикормовый завод был ресурсной базы для птицефабрики «Рефтинская» — сейчас она имеет других поставщиков комбикорма. Поэтому завод необходимо перепрофилировать на производство других комбикормов, — заявила Елена Николаева.

В ходе заседания ЗССО прозвучало, что оборот БКЗ в 2022 г. составил 6 млрд руб., чистая прибыль — 160 млн руб. Инициативу о продаже акций поддержали 37 из 45 депутатов.

Как ранее писал DK.RU, что в Свердловской области продолжается приватизация птицефабрики «Рефтинская». В 2022 г. были проданы 49% акций — управлением занялась «Уральская агропромышленная группа» курганского бизнесмена Андрея Петрова. В октябре депутаты ЗССО одобрили продажу еще 25% акций. В результате сделки в собственности области останется 25% акций птицефабрики.

Что касается поставщиков комбикорма, известно, что в прошлом году птицефабрика «Рефтинская» приобрела 51% акций «Свердловского комбината хлебопродуктов» в надежде снизить свои затраты на комбикорм. По требованию нового акционера СКХП дважды рассматривал вопрос прекращении полномочий гендиректора комбината Олега Душкина, но решение по этому вопросу не было принято. В проведении внеочередного заседания акционеров совет директоров СКХП птицефабрике отказал. Поэтому пришлось идти в суд. В итоге cвердловский арбитраж обязал СКХП назначить нового гендиректора.

Читайте также на DK.RU:

200 руб. за десяток. ФАС, Минсельхоз и Минпромторг озабочены резким ростом цен на яйца