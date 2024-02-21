В Екатеринбурге будет работать новый генконсул Китайской Народной Республики

Цуй Шаочунь, который находился на посту консула с 2018 года, покидает его в связи с окончанием срока полномочий. В настоящий момент КНР остается ключевым внешнеторговым партнером региона.

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь завершает свою работу на Урале. Он занимал пост марта 2020 г. — начало его работы совпало с разгаром пандемии коронавируса.

В ходе рабочей встречи его поблагодарил губернатор Евгений Куйвашев:

Мы никогда не забудем, что в условиях заморозки контактов со многими иностранными государствами именно китайские партнёры оказали Свердловской области большую поддержку. В дальнейшем ограничения на международные контакты были отменены, это позволило активизировать наше взаимодействие. Предприятия области проявляют большой интерес к поставкам высокотехнологичного оборудования, обмену технологиями и лучшими практиками организации производств. У нас налажено конструктивное взаимодействие с китайскими деловыми ассоциациями производителей машиностроительной и электронной продукции.

Ранее DK.RU писал, что с 2018 г. Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров региона. Основу импорта Свердловской области в Китай составляют машиностроительная продукция и электрическое оборудование. Также Средний Урал поставляет в Китай металлы, изделия из них и большой объем сельскохозяйственной продукции. На фоне развития экономических отношений с Китаем растет интерес к культуре и кухне КНР.

В прошлом году одним из крупнейших совместных проектов стало Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО, которое состоялось в Свердловской области после четырехлетнего перерыва. Выставка собрала рекордное число китайских экспонентов, делегаций и компаний. Отметим, восьмая выставка ЭКСПО состоится в 2024 году в Харбине.

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