Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.02
92,41
99,48
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге будет работать новый генконсул Китайской Народной Республики

Цуй Шаочунь
Цуй Шаочунь. Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

Цуй Шаочунь, который находился на посту консула с 2018 года, покидает его в связи с окончанием срока полномочий. В настоящий момент КНР остается ключевым внешнеторговым партнером региона.

#ЭКСПОРТ#ПЕРЕСТАНОВКИ#НОВОСТИ

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь завершает свою работу на Урале. Он занимал пост марта 2020 г. — начало его работы совпало с разгаром пандемии коронавируса.

В ходе рабочей встречи его поблагодарил губернатор Евгений Куйвашев:

Мы никогда не забудем, что в условиях заморозки контактов со многими иностранными государствами именно китайские партнёры оказали Свердловской области большую поддержку. В дальнейшем ограничения на международные контакты были отменены, это позволило активизировать наше взаимодействие. Предприятия области проявляют большой интерес к поставкам высокотехнологичного оборудования, обмену технологиями и лучшими практиками организации производств. У нас налажено конструктивное взаимодействие с китайскими деловыми ассоциациями производителей машиностроительной и электронной продукции.

Ранее DK.RU писал, что с 2018 г. Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров региона. Основу импорта Свердловской области в Китай составляют машиностроительная продукция и электрическое оборудование. Также Средний Урал поставляет в Китай металлы, изделия из них и большой объем сельскохозяйственной продукции. На фоне развития экономических отношений с Китаем растет интерес к культуре и кухне КНР. 

В прошлом году одним из крупнейших совместных проектов стало Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО, которое состоялось в Свердловской области после четырехлетнего перерыва. Выставка собрала рекордное число китайских экспонентов, делегаций и компаний. Отметим, восьмая выставка ЭКСПО состоится в 2024 году в Харбине.

Читайте также на DK.RU: «Все хотят торговать с Китаем». Что для этого нужно знать?

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • В пригороде Екатеринбурга продают особняк за 115 млн руб. Что в нем такого?В пригороде Екатеринбурга продают особняк за 115 млн руб. Что в нем такого?
  • Вслед за Турцией и Китаем. Банки ОАЭ ограничивают расчеты с РФ и закрывают счета россиянВслед за Турцией и Китаем. Банки ОАЭ ограничивают расчеты с РФ и закрывают счета россиян
  • Компания Polymetal продает российский бизнес за $3,69 млрдКомпания Polymetal продает российский бизнес за $3,69 млрд
  • На Среднем Урале в 2,2 раза выросло число компаний, где улучшилась экономическая ситуацияНа Среднем Урале в 2,2 раза выросло число компаний, где улучшилась экономическая ситуация
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.