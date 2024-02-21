Договоренности достигнуты. Danone готов продать российский бизнес компании из Татарстана

Глава компании «Вамин Татарстан» и член совета директоров «Эйч энд Эн» («дочка» Danone в России) направил письмо в Минсельхоз с просьбой одобрить сделку. За активы он готов заплатить 17,7 млрд руб.

Французская компания Danone планирует продать российский бизнес, активы которого переданы во временное управление Росимуществу, молочной компании «Вамин Татарстан», пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Два неназванных собеседника газеты подтвердили, что французская группа добивается одобрения сделки. На данный момент вопрос продажи бизнеса обсуждается с Минсельхозом, затем потребуется одобрение правительственной подкомиссии.

Как пишет издание, казанская компания «Вамин» принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову, который также входит в состав совета директоров «Эйч энд Эн» («дочка» Danone в России).

В распоряжении газеты оказалось письмо, которое директор «Вамин» Айрат Мухамадеев направил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву. Мухамадеев написал, что готов заплатить 17,7 млрд руб. или $191,5 млн за получение контроля над российским бизнесом Danone. Из них 7,7 млрд руб. пойдут на обслуживание долга российской структуры.

В письме Мухамадеев указал, что стоимость активов была определена с помощью независимой оценки:

Цена сделки представляет собой 56% скидку к рыночной стоимости бизнеса. Для обеспечения непрерывности российского бизнеса Danone согласилась оказать поддержку до конца июля 2024 г., потому что «Эйч энд Эн» до сих пор занимается локализацией производства ряда ингредиентов, чтобы сохранить высокое качество продукции, к которому привыкли российские потребители.

В пресс-службе Danone РБК заявили, что сосредоточены на обеспечении безопасности своих сотрудников и защите своей собственности и прав. Ввиду «изменчивости и неопределенности ситуации» компания пока не может дать комментарии по этому поводу.

Напомним, что на текущий момент российские активы Danone находятся во временном управлении Росимущества по указу Владимира Путина.

Французская компания Danone сообщила, что не будет учитывать на своем балансе российские активы. Известно, что результаты работы подразделения в России будут исключены из финансовых отчетов начиная с июля 2023 г. Решение привело к обесценению денежных средств на сумму около €200 млн, кроме того, примерно €500 млн составила неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро, — писал DK.RU.

В сентябре 2023 г. российское подразделение производителя молочной продукции Danone сменило название на «Эйч энд Эн».