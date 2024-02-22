200 физических и юридических лиц: в ЕС согласовали 13-й пакет санкций

Новый пакет санкций ЕС будет формально утвержден к 24 февраля, годовщине начала СВО на Украине. В новый список санкций войдут лица и компании, вовлеченные в военный сектор.

Послы Европейского Союза (ЕС) согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, сообщает ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности рассказала, что тринадцатый пакет санкций Евросоюза против РФ призван помешать обходу санкций. В основном 13-й пакет антироссийских санкций затронет предприятия оборонного комплекса, рассказал Жозеп Боррель в своем аккаунте в соцсети X:

Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, в результате чего в списке ЕС их будет более 2000. С этим пакетом мы принимаем больше мер против организаций, вовлеченных в оборонный и военный секторы.

До этого Financial Times сообщала, что послы стран — членов ЕС еще 14 февраля планировали согласовать очередной пакет санкций в отношении РФ, однако принятию документа помешал представитель Венгрии. По словам неназванного чиновника, Будапешт высказался против 13-го пакета антироссийских санкций из-за включения в него трех китайских и одной индийской компаний. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в запрещенной соцсети:

К сожалению, на повестке нет предложений по плану, который был бы нацелен на мир. Фактически, получается наоборот: снова ЕС... хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и неправительственным организациям, приняв очередной пакет санкций, на этот раз, по общему признанию, бессмысленный.

21 февраля заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас призвал ЕС задуматься об очередном пакете санкций против России, не дожидаясь принятия 13-го пакета ограничений со стороны Евросоюза. В свою очередь США с декабря делают шаги в рамках ограничительных мер против РФ, направленные против кредитных организаций. Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам, рассказывал DK.RU. Те же проблемы коснулись банков Турции и Китая.