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Бизнес – территория возможностей. Почему быть предпринимателем круто?

Бизнес – территория возможностей. Почему быть предпринимателем круто?
Иллюстрация: freepik

В России растет количество предприятий малого и среднего бизнеса. По итогам 2023 г. их объем достиг рекордных значений. Почему люди выбирают путь предпринимательства?

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

Весь 2023 г. в правителстве отмечали рост малого и среднего бизнеса. По официальным данным, на сегодняшний день число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России достигло 6,3 млн, это рекордные цифры. При этом доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны превысила 20%, предприятия малого и среднего бизнеса обеспечили занятостью 28 млн россиян.

Проект «Бизнес – территория возможностей» посвящен людям, которые создают бизнес. Талантливым, ответственным за свое дело, независимым и энергичным. Проект нацелен на формирование положительного и честного образа предпринимательства. Читатели проекта смогут извлечь из историй предпринимателей полезный опыт, а для кого-то они послужат вдохновением.

В рамках проекта мы стараемся найти ответ на вопрос, почему они выбирают сложный, самостоятельный путь. Владельцы компаний берут на себя ответсвенность, постоянно развиваются, умеют подстраиваться под меняющиеся правила игры, видят суть происходящих событий.  

Истории наших героев.

Бизнес – территория возможностей. Почему быть предпринимателем круто? 1«Предпринимательство — это не про то, как больше заработать, а как сделать что-то крутое»

История Языковой академии «Талисман» началась 33 года назад, она уникальна еще и тем, что «Талисман» — семейный бизнес. Как за 30 лет изменился подход к предпринимательству. Бизнес – территория возможностей. Почему быть предпринимателем круто? 2

Бизнес – территория возможностей. Почему быть предпринимателем круто? 3

Бизнес – территория возможностей. Почему быть предпринимателем круто? 4Елена Лефтерова: «Для меня Россия — это идеальное место для ведения бизнеса»

Собственник компании «Аутсорс-Бюро Лефтеровой» уверена — не нужно бояться уходить из найма в свой бизнес. В 2015 г. она оставила высокую должность и открыла собственную компанию. Бизнес – территория возможностей. Почему быть предпринимателем круто? 5

Бизнес – территория возможностей. Почему быть предпринимателем круто? 6

Бизнес – территория возможностей. Почему быть предпринимателем круто? 7Анна Дубровина, «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»: Наша работа — творческая, в этом мы с художниками схожи

ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» известна не только долгой историей (компании больше 32 лет), но и любовью к искусству. Сейчас в коллекции фирмы более 100 полотен тридцати художников. Бизнес – территория возможностей. Почему быть предпринимателем круто? 8

Бизнес – территория возможностей. Почему быть предпринимателем круто? 9

Хотите рассказать свою историю? Для участия в проекте пишите malceva.ae@dk.ru

Автор: Екатерина Круглова
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