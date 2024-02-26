В Свердловскую область везут рабочих из Индии, Пакистана, Бангладеша

В регионе появятся работники из целого ряда стран Южной Азии. Власти заявили, что квалификацию прибывающим работникам предстоит подтверждать, необходимы они в первую очередь в металлургии.

В Свердловскую области приедут рабочие из Индии и Шри-Ланки. Директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов так прокомментировал вопрос прибытия в регион рабочих из дальнего зарубежья:

Речь идет о сотрудниках из Индии, Бангладеша, Пакистана, Шри-Ланки. Меры по привлечению кадров понятны, на первый план здесь выходит вопрос подтверждения их квалификации. Находимся в процессе консультации. Такие сотрудники начнут работать в компаниях уже в 2024 году.

По словам Антонова, большой спрос на таких сотрудников сегодня наблюдается в сфере металлургии.

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Напомним, ранее сообщалось, что депутаты хотят разрешить использовать труд подростков в возрасте от 16 до 18 лет «на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по срочному трудовому договору для прохождения производственной практики по соответствующей профессии», пишет Коммерсантъ. Проектом предусмотрено полноценное трудоустройство несовершеннолетних на предприятия, где они проходили практику, после получения среднего профессионального образования. С инициативой выступил Татарстан. Его поправки в Трудовой кодекс (ТК) РФ встретили широкую поддержку в других регионах.

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