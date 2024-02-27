В УрФО «сломались» Телеграм, WhatsApp, Viber, YouTube и Google

Пользователи сообщают о массовых сбоях в работе ряда приложений. Проблемы с доступом начали возникать в районе 12.30 по МСК. В Министерстве цифрового развития обещают все восстановить.

Интернет «сломался» в ряде регионов страны, включая УрФО. Сбои зафиксированы как в работе мессенджеров (Telegram, WhatsApp и Viber), так и «ВКонтакте», Zoom, YouTube, а также ряде банковских приложений.

В Министерстве цифрового развития сообщили, что работа Telegram и других сервисов восстанавливается.

Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации, — говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

Напомним, что 30 января в России произошел масштабный сбой в работе мобильного интернета.

Ранее DK.RU сообщил, что суточный охват Telegram достиг половины населения России. Это самая популярная соцсеть и мессенджер в стране. По данным на начало февраля, Telegram оказался «четвертым китом» рунета, лишь немного уступив по охватам «Яндексу» (56%) и Google (53%).

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