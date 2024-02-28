«Это проверка перед выборами»: в отключении интернета виноваты госструктуры

Странные массовые сбои в работе интернета и соцсетей начались в обед 27 февраля. Под вечер Instagram и Facebook (запрещены в РФ) стали доступны без VPN. Виноваты оказались депутаты.

В Госдуме назвали виновных во временном отключении интернета и отказе от нормальной работы соцсетей, пишет Forbes. По данным ведомства, массовый сбой был санкционирован депутатами и произошел из-за проверки связи спецслужбами перед выборами, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Теперь все уязвимости, найденные в процессе проверок, будут устранены в ближайшие часы, максимум — дни:

В процессе проверок, которые, как правило, идут через стресс-тесты, то есть какие-то кибератаки, которые делают наши специалисты, ищутся уязвимости, поэтому на короткое время ряд заблокированных ресурсов может сниматься с блокировки для проверки тестовых решений.

Но радоваться не стоит, вопрос с возвращением продуктов Meta (компания признана экстремитстской и запрещена на территории РФ) не обсуждается, более того, в этом нет необходимости, так как «большинство наших граждан перешло на отечественные ресурсы и все уже постепенно забывают, что такое западные социальные сети». Свинцов добавил, что в ближайшее время запрещенные ресурсы снова будут ограничены в доступе в соответствии с законом.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев уточнил, что сбой в работе соцсетей произошел из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора. «Он провел эту проверку для того, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов», — сказал он.

Вчера пользователи начали сообщать о массовых сбоях в работе ряда приложений. Проблемы с доступом начали возникать в районе 12.30 по МСК. Сбои также фиксировались в работе YouTube в России. Пользователи жаловались на плохую работу веб-версии и невозможность переключения между аккаунтами. Жалобы также поступали на работу «ВКонтакте», мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией; ее деятельность запрещена), а также МТС, «Тинькофф», Tele2, «Мегафона». Вечером 27 февраля у некоторых пользователей в России Instagram и Facebook (запрещены в РФ) стали доступны без VPN.

В конце января аналогичные проверки коснулись мобильных операторов. В России произошел масштабный сбой в работе мобильного интернета, который Екатерина Мизулина назвала порталом в ад, рассказывал DK.RU.