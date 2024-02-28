Спрос на виртуальные рабочие места в Свердловской области в 2023 г. вырос в семь раз

По спросу на подобные технологии Свердловская область находится на втором месте в России после Ставропольского края.

CloudMTS (входит в группу МТС) сообщает о том, что затраты российских компаний на виртуальные рабочие места (VDI) в облаке МТС в 2023 г. выросли в два раза.

Больше всего спрос и затраты в этой сфере увеличились в Ставропольском крае и в Свердловской области, в 9 и в 7 раз соответственно. В 2,3 раза затраты компаний на виртуальные рабочие места выросли в Еврейском АО, в два раза — в Московском регионе и Санкт-Петербурге.

«Рост инвестиций компаний в виртуальные рабочие места в облаке в первую очередь связан с увеличением спроса на удаленный формат работы. Гибридный график стал нормой как для сотрудников, так и для работодателей. VDI также повышает информационную безопасность предприятий. К тому же виртуальные рабочие места позволяют запускать требующие большого объема ресурсов программы без специализированного оборудования. Перенос VDI в облако сокращает первоначальные инвестиции в проект и ускоряет его запуск. А также делает работу с виртуальными рабочими местами более гибкой. При найме новых сотрудников компании не требуется заранее закупать оборудование, а при сокращении штата сервера не простаивают, так как вычислительные мощности находятся на стороне провайдера и их можно легко масштабировать или сокращать», — отметил директор департамента развития клиентов CloudMTS Эдуард Бавижев.

Чаще всего VDI в облаке пользуются компании, работающие в сфере услуг, на них приходится четверть всех подключённых сервисов. В 23% случаев виртуальные рабочие места устанавливают предприятия, представляющие оптовую и розничную торговлю, в 11% — строительство, в 10% — финансы, производство и разработку.

Больше всего за год спрос на виртуальные рабочие места в облаке вырос в оптовой и розничной торговле. Затраты компаний этой отрасли на VDI увеличились в девять раз. Следом идет сфера услуг, в которой данный показатель вырос в 2,8 раза. В 2,4 раза инвестиции в виртуальные рабочие места увеличились в финансовой отрасли, в 1,5 раза — в разработке, в 1,4 раза — на транспорте.

Напомним, в прошлом году аналитические компании зафиксировали на Урале рост спроса на сотрудников с удаленным или гибридным режимом работы.

Доля вакансий, предусматривающих дистанционную занятость, в Свердловской области превысила «пандемийный» 2021 г. и составила 6,7% (5,6% в 2021-м и 4,6% в 2022-м). Это соответствует средним значениям по России.

Число вакансий с гибридным режимом работы (часть времени работник проводит в офисе, часть — удаленно) в Свердловской области также возросло. Если в 2021 г. их доля составляла 0,5% от всех предложений, то в 2023 г. она удвоилась, достигнув 1,1%. В среднем по России запрос на «гибридных» сотрудников вырос до 1,7%.

Среди других регионов по доле вакансий с удаленным режимом с большим отрывом лидирует Ингушетия (свыше половины вакансий — 53,3%), на втором месте — Чеченская республика (каждая третья вакансия, 32,4%), на третьем — Ненецкий АО (30,3%). Лидерами по гибридным вакансиям являются Москва (5,4%) и Санкт-Петербург (2,7%)

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