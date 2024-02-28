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В центре Екатеринбурга продают кофейню за полмиллиона рублей

В центре Екатеринбурга продают кофейню за полмиллиона рублей
Иллюстрация: E1.RU

Эксперты считают, что такая стоимость говорит о низкой прибыли заведения. Обычно цену на проекты такого рода устанавливают соразмерно прибыли за три года.

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге продают кофейню «Гоголь кофе». На ее фасаде изображен портрет писателя. Она расположена на перекрестке улиц Малышева и Гоголя. Помещение находится в аренде.

В объявлении сказано, что заведение укомплектовано кофемашиной, кофемолкой, холодильником, другим необходимым оборудованием и мебелью. За готовый бизнес просят 570 тыс. руб., в апреле продавец обещает повысить ценник до 600 тыс.

Кофейня, выставленная на продажу, открылась в августе 2021 г., но стрит-арт с Николаем Гоголем появился ее фасаде намного раньше. Ранее в этом помещении работала другая кофейня, а до нее интернет-кафе. Причины продажи владелец бизнеса не называет.

«Цена такого бизнеса зависит от того, какие деньги он генерит или может генерить. Но с учетом того, что нормальная кофемашина, какая-нибудь La Marzocco, например, сейчас стоит миллиона полтора, дела у кофейни не очень. Обычно рестораны продают по трехгодовой прибыли. Если за три года ресторан заработал 20 миллионов, значит, за 20 его и можно продать», — прокомментировал ситуацию инвестор кофейни «Папа Карло» Илья Сотонин, цитата по E1.RU.

Напомним, мы уже рассказывали об опыте открытия подобных проектов. Так, Виталий Листраткин, известный читателям DK.RU главным образом как сооснователь и директор компании ООО ТГ «Интерра», рассказал нам, как открыл кофейню с котами, вообще не имея опыта работы в общепите.

Также напомним, что в конце апреля 2024 г. ресторатор Валентин Кузякин откроет на Ленина, 99 кофейню Engels. Она станет пятым заведением сети. В этом же здании находится кофейня Simple Coffee и ресторан «Большие тарелки».

Ранее в помещении на Ленина, 99 размещался ресторан «Портофино» — одно из старейших заведений итальянской кухни в Екатеринбурге. Заведение прекратило работать 30 апреля 2024 г., хотя финансовых трудностей, проблем с посещаемостью или кухней у ресторана не было.

Читайте также на DK.RU: В Екатеринбурге появится сеть кофеен в спальных районах.

Автор: Татьяна Юстус
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