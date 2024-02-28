До конца марта в Ельцин Центре можно купить нашумевшие конструктивистские кружки

С прошлого года этот уральский сувенир пользуется большой популярностью, лимитированные коллекции расходятся за считанные часы.

В Ельцин Центре открылся поп-ап магазин проекта «Антихрупкость», где можно приобрести нашумевшие конструктивистские кружки или посуду с дизайном по уральским мотивам. Кружки производятся на заводе «Фарфор Сысерти». В новом пространстве также можно купить авторские изделия из фарфора. Кроме того, в магазине представлены уникальные изделия, которые существуют в единичном экземпляре — вроде фаянсового трансформера, тай-дай стаканов и фарфоровых бокалов. Магазин проработает только до конца марта 2024 г.

Напомним, ранее мы писали о том, что конструктивистские кружки завода «Фарфор Сысерти» раскупили всего за три часа. Серия называется «Фрагменты». В ней пять кружек, каждая из которых является визуальным гимном конструктивистским легендам Екатеринбурга – Гостинице Исеть, Динамо, Главпочтамту, Белой башне, Дому печати.

У проекта «Антихрупкость» есть и другие уникальные уральские коллекции посуды.

Например, серия блюд для пиццы, в ней пять больших фарфоровых блюд, на которые нанесены черно-белые деколи. Каждый из пяти сюжетов на деколях — это уникальные рисунки художницы, ставшей одним из авторов «Антихрупкости». В центре каждого сюжета — представители флоры и фауны Уральского региона.

Также есть серия из семи чашек, каждая из которых выполнена из белоснежного фарфора. Любимое выразительное средство автора — работа с рельефами фарфоровых изделий. Каждая чашка с тончайшими стенками обладает собственным рельефом, отсылающим к водной стихии Урала.

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