Федеральный центр простит Свердловской области более 47 млрд руб. долгов

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил списать регионам две трети долгов по бюджетным кредитам. Наш регион — в числе крупнейших должников.

Размер госдолга Свердловской области составляет 108,1 млрд руб. Большая часть этой суммы — бюджетные кредиты (71,3 млрд руб.), еще 36,7 млрд руб. — ценные бумаги. Таким образом благодаря инициативе президента федеральный центр может простить региону 47,5 млрд руб.

Сейчас Свердловская область входит в число крупнейших должников среди субъектов РФ.

Московская область — 283,3 млрд руб.;

Москва — 196,8 млрд руб.;

Нижегородская область — 155,2 млрд руб.;

Республика Татарстан — 125,7 млрд руб.;

Краснодарский край — 117,6 млрд руб.;

Свердловская область — 108,1 млрд руб.

Средства, которые регионы возвращают в бюджет РФ по кредитам, предлагаю вновь направлять на развитие субъектов РФ. В общей сложности это сохранит регионам 200 млрд руб. ежегодно с 2025 по 2028 год, — сказал Владимир Путин.

В послании президент также упомянул, что высокоскоростная автомобильная магистраль М-12 «Восток» будет продлена до Екатеринбурга в 2024 году, а в 2025 г. — до Тюмени, сообщает JustMedia.ru.

Ранее DK.RU сообщил, что Евгений Куйвашев выбыл из первой двадцатки рейтинга губернаторов по итогам января-февраля 2024 г.: переместился с 19 места на 21-е. Однако он по-прежнему в первой группе (всего три).

Напомним, что глава региона увеличил финансирование строительной госпрограммы в Свердловской области на 2024–2027 гг. на 28,5 млрд руб. На 1,6 млрд руб. выросло финансирование строительства школ и детских садов. Благодаря этому появятся новые образовательные учреждения.

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