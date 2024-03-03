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Бывшие участники списка Forbes отказались от гражданства России

Бывшие участники списка Forbes отказались от гражданства России
Иллюстрация: РИА Новости

Андрей Баронов и Ратмир Тимашев заявили, что не хотят быть гражданами РФ, поскольку потрясены ведением внешней политики РФ. Бизнесмены отказались от паспортов в посольстве России в Республике Кипр.

#НОВОСТИ

Миллионеры, основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев входят в число действующих и бывших участников «Топ-200 богатейших россиян Forbes». Бизнесмены отказались от паспортов в посольстве России в Республике Кипр. 

Сейчас у них осталось лишь гражданство островного государства. На постоянной основе Баронов живет в Швейцарии, а Тимашев — в США.

Баронов и Тимашев стали, таким образом, восьмым и девятым бизнесменами из числа участников списка Forbes, отказавшихся от гражданства России с начала 2022 г. Среди других миллиардеры Тимур Турлов (Freedom Holding), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), Игорь Макаров («Арети»), основатель Coalco Василий Анисимов, основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян, а также бывший миллиардер, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков.

Forbes ознакомился с профилем Андрея Баронова в LinkedIn. О себе автор сообщает, что он выпускник МФТИ, его текущее местоположение — Швейцария. В последней публикации Баронов среди прочего упоминает, что создал две компании по разработке ПО в США и Западной Европе.

«Я частное лицо и никогда не делаю публичных комментариев, особенно о политике. Я делаю редкое исключение, потому что глубоко потрясен российской СВО на Украине, — написал Андрей Баронов. — Я официально подал все документы, необходимые для отказа от российского гражданства». Баронов критически высказался по поводу боевых действий на Украине и сообщил, что пожертвовал миллионы долларов авторитетным гуманитарным организациям, которые помогали «перемещенным украинцам на территории Украины».

В 2020 г. Forbes оценил состояние Андрея Баронова в $770 млн, Ратмира Тимашева — в $680 млн. Veeam Software специализируется на разработке программных продуктов для управления данными, их безопасного хранения и резервного копирования. Тимашев и Баронов основали Veeam в 2006 году, инвестировав в нее около $10 млн.

Как писал DK.RU, Великобританция сняла личные санкции с Олега Тинькова, когда он отказался от российского гражданства. 

Автор: Андрей Широков
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