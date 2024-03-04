Производитель автомобилей Haval запускает в РФ завод по сборке двигателей

У китайской компании «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» уже есть производство полного цикла в РФ. После запуска нового завода двигателями будет обеспечено 90% выпускаемых в России Haval.

О том, что компания Haval собирается открыть завод по производству двигателей, сообщил портал «Китайские автомобили» со ссылкой на руководителя внешних связей предприятия «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области Ивана Душкина.

«Моторный завод будет работать под одной крышей с ныне действующим автомобильным заводом, как и другие цеха «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»», — отметил он.

По словам Душкина, этот завод начали строить еще в 2021 г., сегодня он находится в высокой степени готовности. Ежегодно на заводе собираются выпускать 100 тыс. моторов, это позволит устанавливать агрегаты на 90% моделей российской линейки Haval. Объем выпускаемых двигателей составит 1,5 и 2 л.

Сегодня на заводе под Тулой собирают кроссоверы Jolion, F7, F7x и Dargo, а также внедорожник H9.

Стоит осторожнее относиться к планам иностранных корпораций, строящим в России предприятия полного цикла, считает Андрей Бриль, вице-президент российской Гильдии управляющих и девелоперов. Эксперт уверен, что санкции, с которыми столкнулась РФ, предоставляют много возможностей для импортозамещения. Но если слепо позволять иностранцам захватывать освободившиеся ниши, мы рискуем потерять контроль над внутренним рынком. В том же Китае 51% акций совместных предприятий принадлежит китайским предпринимателям.

Сегодня нам необходим юридически правильно выстроенный протекционизм. Он должен стать приоритетом и строиться очень грамотно, с учетом того, что спустя какое-то время нас снова будут тащить в мировую экономику и начнется новый виток глобализации. К этому моменту мы должны быть юридически готовы к защите своего рынка. Чтобы не повторять ошибки 35-летней давности, когда рынок страны был безжалостно открыт, и иностранцы творили здесь все, что хотели.

О последствиях санкций и разумном протекционизме читайте в завтрашней колонке Андрея Бриля на DK.RU.

Как ранее писал DK.RU, планы по продаже автомобилей у китайских игроков очень большие. В декабре сообщалось, что в 2024 г. они собираются реализовать почти 1,2 млн легковых автомобилей. Самые амбициозные планы у Chery (200 тыс. машин), Changan (180 тыс.), Haval (150 тыс.), Geely (110 тыс.). Впрочем, эксперты не разделяют этот оптимизм. По мнению исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, китайские производители не учитывают намерения конкурентов:

Согласно оптимистичному прогнозу, продажи всех легковых машин в 2024 г. составят 1,48 млн штук (+36% к 2023 г.). На китайские машины придется порядка 750 000–800 000 единиц.

Добавим, что эксперты ждут роста цен на новые авто. Это связано как с ростом утилизационного сбора, так и с изменениями в таможенном законодательстве, которые вступят в силу 1 апреля 2024 г. Дело в том, что пятая часть импортных автомобилей поступала в Россию через страны Евразийского союза (ЕАЭС) по параллельному импорту. При этом поставщики могли применять таможенные льготы, которые действуют на территории ЕАЭС. Эта возможность закроется: 31 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление №76, добавив в него уточнение о том, что юрлица могут ввозить только те машины, бренд которых есть в списке Минпромторга о параллельном импорте. Одновременно повысятся и таможенные пошлины.