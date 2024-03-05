Трамп отстоял право участвовать в выборах. Его поддержал Верховный суд США

«Большая победа для Америки», — заявил он. Ранее Трампа пытались снять с участия в праймериз из-за причастности к штурму Капитолия в 2021 г. Сам экс-президент считает происходящее «цензурой».

Верховный суд США разрешил бывшему президенту Дональду Трампу (занимал этот пост в 2017-2021 гг.) принять участие в республиканских праймериз в штате Колорадо. Фактически это означает, что кандидату нельзя запрещать участвовать в любых выборах по решению местных органов власти, пишет газета Ведомости.

Большая победа для Америки, — заявил Трамп в соцсети.

Суд пришел к выводу, что только конгресс может дисквалифицировать кандидатов в президенты, а у властей штатов таких полномочий нет. В истории США подобных прецедентов еще не было. При этом в конгрессе нет четкой процедуры по принятию решения о дисквалификации кандидата в президенты.

Ранее ряд штатов (Колорадо, Мэн и Иллинойс) запретили экс-президенту участие в праймериз на основании третьей статьи 14-й поправки к Конституции США. Эта норма запрещает занимать любые государственные должности тому, кто ранее приносил присягу защищать конституцию, но позже принял участие в восстании (речь о штурме Капитолия в январе 2021 г. — подробности читайте на DK.RU).

Всего же иски о дисквалификации Трампа на том же основании были направлены в суды 36 штатов. В большинстве из них суды либо отказывали, либо иск был в итоге отозван истцами.

Сам Трамп считает происходящее вокруг себя «проявлением цензуры» со стороны действующей администрации президента США и «беспрецедентным нарушением Конституции».

Примечательно, что судьи приняли это решение за день до «супервторника», который в 2024 г. выпал на 5 марта. В этот день голосование в рамках республиканских праймериз состоится в 15 штатах, в том числе в Колорадо.

По итогам голосования распределятся 874 мандата делегатов июльской конвенции (съезда) Республиканской партии, на котором и будет выбран кандидат в президенты от нее. Для победы претенденту нужно минимум 1125 мандатов. На 4 марта у Трампа 247 голосов, а у его единственного соперника, бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли — 43.

Сами выборы в США пройдут осенью 2024 г. Претендентом от Демократической партии, вероятно, станет действующий президент Джо Байден.

Между тем в России выборы президента состоятся меньше чем через две недели и будут проходить в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. На пост претендуют четыре кандидатуры: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Сейчас они находятся в «предвыборном турне», сообщал DK.RU.

Действующий президент Путин, в дебатах традиционно не участвующий, на прошлой неделе выступил с рекордно длинным посланием Федеральному собранию РФ. На что в нем обратить внимание — в материале DK.RU.

Любопытно, что на вопрос журналистов, кого бы Путин предпочел видеть на посту президента США, он ответил — Джо Байдена.