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Свердловчане смотрят фильмы и сериалы онлайн в среднем 19 часов в месяц

Свердловчане смотрят фильмы и сериалы онлайн в среднем 19 часов в месяц
Автор фото: Дина Павленко. Иллюстрация: Пресс-служба МегаФон

В Свердловской области растет популярность онлайн-кинотеатров: в 2023 г. общий интернет-трафик видеосервисов увеличился на 11% в сравнении с предыдущим годом.

#КИНО#НОВОСТИ

В среднем российский пользователь ежемесячно проводит почти 19 часов за просмотром фильмов и сериалов, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.

Из сериалов большинство жителей Свердловской области предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом аудитория семейные сериалы за год увеличилась в пять раз.

В 2023 г. свердловчане потратили на российские онлайн-кинотеатры на 11% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей была зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Так, по итогам ноября совокупный трафик платформ Wink и START, где состоялся релиз киноленты, вырос на 11% в сравнении с с октябрем и на 78% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем.

Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения, просмотр через браузер — лишь на третьем месте по востребованности.

Основное ядро аудитории видеосервисов на Среднем Урале составляют миллениалы (25-35 лет), на которых приходится 51% посетителей. Второе и третье место между собой делят зумеры (17-25 лет) и абоненты 35-45 лет по 24% соответственно. Мужчины составляют около 62% от всей аудитории стримингов в Свердловской области.

Свердловчанки чаще выбирали контент на Wink и «Иви», где доля женской аудитории составила 55% и 54% от всех потраченных гигабайт. Мужская часть населения доминирует среди подписчиков «Кинопоиска» и Premier (65% и 62% соответственно).

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Автор: Мария Смирнова
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