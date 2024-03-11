Город со стальным характером и комфортными трамваями: зачем ехать в Магнитогорск?

Здесь можно увидеть, как в доменных печах получают сталь, перейти по мосту из Европы в Азию и оценить, как архитекторы пытались создать идеальный советский город.

Поездки за границу в последнее время стали почти недоступны, и многие начали отдавать предпочтение локациям внутри страны. Уральцам в этом смысле повезло — в формате «путешествия выходного дня» можно посетить множество интересных мест в Свердловской и Челябинских областях. Как мы уже рассказывали в рамках проекта «Что я там не видел?», до большинства таких городов можно добраться на автомобиле за три-четыре часа. Но есть и локации, ради которых стоит запланировать более длительную поездку.

Елизавета Порошина, журналист DK.RU:

— Мы отправились в Магнитогорск в первых числах марта. Желание познакомиться с этим городом возникло еще несколько лет назад, но побывали там только сейчас. Правда, проездом.

Дорога из Екатеринбурга до Магнитогорска на автомобиле занимает 6-6,5 часов. Мы ехали через ЧКАД и город Пласт, и дорога показалась достаточно комфортной. Для тех, кто предпочитает альтернативные виды транспорта, есть возможность добраться на автобусе или поезде (но это значительно дольше) и даже на самолете (дважды в неделю в городе приземляются рейсы «Азимута» из Екатеринбурга в Минеральные воды).

Справка DK.RU Магнитогорск — один из самых молодых городов Урала. Основан в 1929 г. как поселок при строительстве металлургического комбината у горы Магнитной. Завод был построен буквально за три года — в 1932 г. здесь получили первый чугун. Магнитогорский металлургический комбинат до сих пор остается градообразующим предприятием: в группе компаний работает около 54 тыс. человек, непосредственно на комбинате — около 34 тыс. (а всего в городе проживает 409 тыс. человек). ММК генерирует и основной туристический поток в городе — за пять лет промышленную площадку посетили более 44 тыс. гостей, среди которых около 16,5 тыс. школьников. Однако все больше туристов интересует и сам город. По подсчетам местной администрации, в 2023 г. экскурсии МБУ «Отдых» посетили около 1,6 тыс. человек, бизнес города провел экскурсии еще для более чем 2 тыс. человек.

Въезд с северной части города

Уже за 10-15 километров до города можно увидеть смог. А на въезде в город полной грудью ощущаешь, что попал в крупный промышленный центр.

Фактически Магнитогорск разделен рекой Урал на две части. Правый берег расположен в Европе — там находится большая часть жилья и социальной инфраструктуры. Левый берег расположен в Азии. Так что многие жители города ежедневно курсируют между двумя частями света — подобной «роскошью» может похвастаться разве что Стамбул и еще пара-тройка городов мира.

Вид на левобережную часть города с городского пляжа

Гостиницы находятся в правобережной части Магнитогорска, всего их около 30. Сутки проживания с завтраком обойдутся в 3-4 тыс. руб. Суточная аренда квартиры — в 2-3 тыс. руб.

Что посмотреть и где погулять?

Знакомство с городом мы начали с Магнитогорского историко-краеведческого музея (входной билет — 80 руб., фотографирование оплачивается отдельно). Интересен он тем, что здесь можно посмотреть не только небольшую археологическую коллекцию, флору и фауну здешних мест и предметы быта.

Экспозиция на 2 этаже музея. Фото: mkmuzei.chel.muzkult.ru

На втором этаже музея большое пространство отведено под экспозицию об истории создании города. Здесь, например, представлен образец породы с горы Магнитной, вокруг которой создавался город, примеры полезных ископаемых, которые из нее извлекали. Есть фотографии людей, которые приезжали на мегастройку со всего Советского Союза. Много документов, связанных со строительством комбината и его работой в военное время.

Бог хранит Россию. Сначала посреди степи нашли настоящий «сундук с сокровищами» — из породы горы Магнитной извлекали до 70% полезных ископаемых. Затем было принято своевременное решение о строительстве комбината. Буквально за 10 лет вокруг него вырос целый город. Если бы строительство затянулось буквально на несколько недель, неизвестно, каким бы был исход Великой Отечественной войны. Потому что в годы войны буквально каждый второй танк был изготовлен из металла Магнитогорского комбината, — говорят сотрудники музея.

Эти темы продолжаются и в городских скульптурах. На берегу заводского пруда рядом с администрацией находится монумент «Тыл — фронту», который завершает скульптурную трилогию о подвигах советского народа. Тема меча связывает его с памятниками «Родина-мать» в Волгограде и «Воин-освободитель» в Берлине.

А на входе в Парк Ветеранов находится памятник «Первая палатка» — символ Магнитогорска и тех палаток, в которых в 1930-х гг. жили первые жители города. На монументе высечены стихи первостроителя Магнитки, рабочего-поэта Бориса Ручьева:

«Мы жили в палатке с зеленым оконцем,

Промытой дождями, просушенной солнцем,

Да жгли у дверей золотые костры

На рыжих каменьях Магнитной горы».

Кстати, в городе достаточно много парков и скверов. По данным горадминистрации, их более 50. Поэтому лучше запланировать поездку в теплое время года, когда вокруг много зелени.

Магнитогорский государственный технический университет носит имя военного директора ММК Григория Носова — деда бывшего главы Нижнего Тагила и нынешнего губернатора Магаданской области Сергея Носова

Отдельного внимания заслуживает городская архитектура. Например, в Ленинском районе в правобережной части города можно посмотреть образцы сталинского ампира. На фасадах таких домов — различные украшения, орнаменты, советская символика, кованые балконы, встречаются дома с колоннами.

Интересно было прогуляться до так называемого «немецкого квартала» (находится в границах ул. Уральской, Менделеева и Строителей). Его после окончания Великой Отечественной войны возводили военнопленные немцы по проектам советских архитекторов. Дома отличаются дизайном, каменной отделкой, арочными переходами, небольшими балконами.

Пешие прогулки можно совмещать с поездками на общественном транспорте. И это не ирония. На удивление в Магнитогорске хорошо развита трамвайная сеть. А по городу в основном курсируют новые низкопольные трамваи — с современным дизайном, валидаторами и Wi-Fi (специально проверила). Стоимость проезда для взрослого — 30 руб. Единственное неудобство связано с тем, что часть остановок находится прямо на проезжей части: пассажирам приходится резко перебегать дорогу, а водителям — вспоминать ПДД.

Проблемы, где пообедать, тоже возникнуть не должно. Практически в каждом квартале в правобережной части города есть кафе или точки общепита, в основном это местные заведения или сетевой фастфуд. Привычных для екатеринбуржцев «Поль Бейкери» и «Вилки Ложки» здесь нет, зато есть «Жизньмарт».

Среди мест, которые рекомендуют гостям города на различных форумах, — парк «Притяжение» с собственным горнолыжным комплексом и фудмоллом.

А любители зимних видов спорта и летних походов в горы могут доехать до горнолыжных комплексов, расположенных на границе с Башкирией. Ближайший из них — горнолыжный центр Банное (в часе езды от Магнитогорска). Здесь работает скоростной подъемник с закрытыми восьмиместными кабинками, где могут безопасно подняться на гору все желающие. Это однозначно того стоит — с вершины открывается прекрасный вид на само озеро Банное.

Вид на озеро Банное

Для фанатов индустриального туризма

Определенно во время поездки в Магнитогорск стоит посетить и сам ММК. На личном опыте убедились: экскурсия не оставляет равнодушными даже тех, кто не сильно-то хотел тратить время на посещение предприятия.

Плановые экскурсии проводятся по пятницам и субботам, два раза в день. Спрос высокий, поэтому лучше бронировать места за месяц-полтора до посещения. Стоимость зависит от программы и количества человек в группе (в нашем случае получилось по 900 руб. за человека).

Листопрокатный цех ММК

На предприятии можно выбрать один из пяти маршрутов. Мы выбрали, как нам показалось, самый зрелищный — «Укрощение огня». Посетили два цеха, где металл нагревают до температур свыше 1000 градусов. В доменном цехе показали, как руду плавят и превращают в металл. А в прокатном — как под воздействием высокой температуры заготовку превращают в листовой прокат, который уже отправляется на предприятия заказчиков.

Сама экскурсия заняла чуть больше двух часов. Сначала мы переоделись в спецодежду, прослушали технику безопасности. По территории завода передвигались на автобусе (уже в этот момент ощущаешь масштабы производства — настоящий город в городе!). Группу сопровождал экскурсовод, но рассказывал он не об истории, а о современном состоянии предприятия и некоторых нюансах технологических процессов. Например, объяснил, что предприятие уже не использует руду с Магнитной горы. А значительная часть сырья сейчас завозится, в частности, из Свердловской области — с Качканарского ГОКа.

Доменный цех ММК

Что касается сувениров, их также можно купить на ММК. Небольшой магазинчик находится на проходной, в здании центральной лаборатории. Здесь можно найти магнитики с видами города, атрибутику завода и хоккейного клуба «Металлург».

В сумме мы провели в Магнитогорске два дня. Но их оказалось недостаточно для того, чтобы посмотреть все, что хотелось. Во-первых, элементарно не хватило времени. Во-вторых, некоторые музеи не работают в выходные (например, Музей истории Магнитостроя). В-третьих, билеты в некоторые учреждения буквально нарасхват — нам с трудом удалось забронировать места на экскурсию на ММК (пришлось даже сдвигать даты поездки), а в местный драматический театр мы так и не попали.

Паровоз на привокзальной площади установлен в честь 50-летия города

И, конечно, к поездке нужно готовиться заранее — это вполне реально сделать по информации из открытых источников. Для самостоятельных туристов структуры горадминистрации даже разработали аудиогид для экскурсий по городу. А еще для расширения кругозора перед поездкой можно почитать публицистическую или историческую литературу. Например, книгу Джона Скотта «За Уралом» об американском рабочем, который приехал на Урал строить ММК.

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