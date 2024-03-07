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Противники строительства мусорного полигона под Сысертью одержали первую победу

Противники строительства мусорного полигона под Сысертью одержали первую победу
Иллюстрация: ru.freepik.com

Свердловский облсуд постановил исключить данные о планах по строительству «экокластера» под Сысертью из региональной территориальной схемы обращения с отходами. Но это еще не финал истории.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Областной суд удовлетворил исковое заявление жителя Сысертского района Дмитрия Кузнецова об изменении территориальной схемы обращения с отходами в Свердловской области, в соответствии с которой определяется работа региональных операторов по сбору, обработке и утилизации мусора.  

Суд признал недействующими с момента вступления в законную силу 22 строки территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, которые были утверждены приказом МинЖКХ региона, — отметили в пресс-службе областного суда (цитата по 66.RU).

Таким образом суд фактически запретил строительство полигона и сортировочного комплекса под Сысертью, против которого в течение нескольких месяцев протестуют местные жители. Однако ответчик, Министерство ЖКХ, может обжаловать решение суда.

Напомним, что экокластер хотят организовать вблизи сел Щелкун, Никольское, Новоипатово, Верхняя Боевка в срок до 2027 г. Предполагается, что на этой же площадке может расположиться и полигон ТКО «Екатеринбург-Юг», площадью 172 га. Представители власти говорят о том, что полигон будет безопасен для окружающей среды. 

1 февраля 147 активистов подали в избирком Сысерти заявку на проведение референдума о строительстве мусорного полигона. Они рассчитывали совместить его с выборами президента России, запланированными на 15–17 марта. 

Однако Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации заявки из-за ошибок в документах:

  •  вместо заявленных 147 человек в ходатайстве оказалось 150 подписей
  • у четырех членов группы отсутствует постоянная регистрация на территории Сысертского городского округа
  • у 16 человек обнаружили расхождения в паспортных данных.
Автор: Виктория Говорковская
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