Противники строительства мусорного полигона под Сысертью одержали первую победу

Свердловский облсуд постановил исключить данные о планах по строительству «экокластера» под Сысертью из региональной территориальной схемы обращения с отходами. Но это еще не финал истории.

Областной суд удовлетворил исковое заявление жителя Сысертского района Дмитрия Кузнецова об изменении территориальной схемы обращения с отходами в Свердловской области, в соответствии с которой определяется работа региональных операторов по сбору, обработке и утилизации мусора.

Суд признал недействующими с момента вступления в законную силу 22 строки территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, которые были утверждены приказом МинЖКХ региона, — отметили в пресс-службе областного суда (цитата по 66.RU).

Таким образом суд фактически запретил строительство полигона и сортировочного комплекса под Сысертью, против которого в течение нескольких месяцев протестуют местные жители. Однако ответчик, Министерство ЖКХ, может обжаловать решение суда.

Напомним, что экокластер хотят организовать вблизи сел Щелкун, Никольское, Новоипатово, Верхняя Боевка в срок до 2027 г. Предполагается, что на этой же площадке может расположиться и полигон ТКО «Екатеринбург-Юг», площадью 172 га. Представители власти говорят о том, что полигон будет безопасен для окружающей среды.

1 февраля 147 активистов подали в избирком Сысерти заявку на проведение референдума о строительстве мусорного полигона. Они рассчитывали совместить его с выборами президента России, запланированными на 15–17 марта.

Однако Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации заявки из-за ошибок в документах: