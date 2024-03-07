Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 07.03
90,34
98,20
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Кто ответственен за рост цен на такси в Екатеринбурге — законотворцы или монополист?

Кто ответственен за рост цен на такси в Екатеринбурге — законотворцы или монополист?
Иллюстрация: ru.freepik.com

За год в столице Урала средний чек на поездки на такси вырос на 32%. Одна из причин — новый закон «О такси», из-за него многие самозанятые водители покинули рынок. Что еще толкает цены вверх?

#ЦЕНЫ#ТАКСИ#НОВОСТИ

Новый закон о такси вступил в силу 1 сентября 2023 г. Как он повлиял на рынок, выяснило ЕАН. Главное — на DK.RU.

По данным на 1 марта в Свердловской области значатся 33 службы заказа такси, 9242 автомобиля, 162 юрлица, 560 предпринимателей и 701 самозанятый.

Представитель Общественного совета по развитию такси в УрФО Владимир Герасименко считает, что новый закон легализовал «серые схемы» работы такси, которые существовали на протяжении многих лет. Многие желают «выйти из тени», постепенно с рынка уходят ранее судимые перевозчики.

Директор управляющей организации сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин отмчает, что закон слишком сложный для исполнения. Отдельные нормы имеют двойное и даже тройное толкование:

К самозанятым предъявляются ровно такие же требования, как к таксопаркам-юрлицам, в части предрейсовых и послерейсовых медицинских и технических осмотров, страхования ОСАГО и ОСГОПП, цвета автомобилей такси, путевых листов. Затраты на выполнение этих требований делают работу в такси экономически невыгодной, а для подработчиков превышают потенциальный доход. В существующем виде закон сам создает административные барьеры для легализации самозанятых перевозчиков и входа на рынок новых участников.

В результате перевозчики уходят в другие сферы. В 2023 г. отрасль потеряла от 20% до 30% водителей.  

С февраля 2023 г. по февраль 2024 г. средний чек на поездки в Екатеринбурге увеличился на 32 %. Причин несколько: рост цен на новые авто, рост стоимости запчастей, ремонта и обслуживания, топлива, страхования и новый закон. Однако ключевую роль, по мнению Владимира Герасименко, играет доминирующее положение на рынке «Яндекс.Такси».

Когда при высоком спросе или непогоде цены растут в 2–3 раза, это признак монополии. Я уверен, что нужно проверить алгоритмы ценообразования. Закон о такси установил минимальную стоимость, дав возможность городам федерального значения устанавливать минимальный тариф, чтобы прекратить демпинг. По моему мнению, необходимо законодательно установить и максимальные тарифы, — говорит он.

Он подчеркивает, что сейчас вся отрасль работает по правилам одного игрока.

Эксперты считают, что рост цен на такси продолжится.

Читайте также:

Рынку не хватает 80 тыс. водителей. Цены на такси за год выросли на 25%, и это не предел

Высокие цены и комиссии для водителей. ФАС выдвинула серьезные претензии к «Яндекс.Такси»

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • 15 российских банков могут прекратить деятельность в 2024 г. Кто под ударом?15 российских банков могут прекратить деятельность в 2024 г. Кто под ударом?
  • ТРЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге превращается в термы «Баден-Баден»ТРЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге превращается в термы «Баден-Баден»
  • «Безумный рост цен на рынке аренды жилья можно объяснить демографией»«Безумный рост цен на рынке аренды жилья можно объяснить демографией»
  • Иностранных инвесторов лишат прав в экономически значимых организациях России. СПИСОКИностранных инвесторов лишат прав в экономически значимых организациях России. СПИСОК
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.