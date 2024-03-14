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До 2025 г. в России откроется 30-50 брендированных точек по продаже китайской электроники

До 2025 г. в России откроется 30-50 брендированных точек по продаже китайской электроники
Иллюстрация: freepik.com

Речь идет о китайских гаджетах Tecno и еще пяти полноценных фирменных магазинах. Появление новой сети шоурумов может привести к росту стоимости аренды в крупных торговых центрах.

#НОВОСТИ

До 2025 г. структура IT-холдинга Fplus откроет 30–50 брендированных точек ритейла китайских гаджетов Tecno и пять полноценных фирменных магазинов вендора в крупнейших городах России, пишет «Коммерсант». Оператором станет сеть магазинов «Всесмарт» (входит в холдинг Fplus).

Старт программы намечен на второе полугодие. Помимо помощи по оформлению торговых точек в едином стиле или организации брендированного корнера, участники программы получают поддержку в маркетинге, обучении, приоритетные поставки и финансовые сервисы, — рассказал изданию представитель ритейлера.

Собеседник «Ъ» на рынке электроники отмечает, что входящая в Fplus «Марвел-Дистрибуция» уже несколько лет развивает проект брендированной розницы Xiaomi, в котором участвуют порядка 300 партнеров. По его оценке, совокупные инвестиции в магазины Tecno ритейлером «Всесмарт» составят около 350–400 млн руб. В Tecno отказались от комментариев.

Бренд Tecno в 2023 г. вышел на второе место по продажам смартфонов в РФ, его доля составила 16% в этой категории. За январь-февраль 2024 г. она выросла до 18,5%, сообщили в «Всесмарте».

О планах китайских вендоров начать развивать собственную розницу стало известно в октябре 2023 г. Тогда директор по продажам бренда Tecno рассказал «Коммерсанту», что «собственные магазины позволят представить весь ассортимент, а также продемонстрировать клиентам экосистему целиком». Он отметил, что присутствие бренда офлайн повышает доверие и лояльность аудитории.

Тогда же о готовности открыть собственные шоурумы в России сообщили в Realme. Правда, пока точные намерения бренда не озвучены.

Как писал DK.RU, сегодня в РФ официальные магазины есть у Xiaomi и Samsung (их развивает Inventive Retail Group) и Huawei. В IRG сообщили, что под управлением группы 25 магазинов Xiaomi и 97 магазинов Samsung.

Многие китайские производители техники считают российский рынок перспективным и спешат занять на нем нишу, пояснила представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина. Вице-президент по коммерции Holodilnik.ru Владимир Веселов добавил, что решение Fplus развивать розницу Tecno связано с ростом популярности марки.

О том же свидетельствует количество брендированных зон Tecno в сети «М.Видео-Эльдорадо», издание указывает, что сейчас их около 30, а в ближайшее время это число может удвоиться.

Арендодатели предупреждают, что рост активности китайских вендоров может привести к повышению арендных ставок в торговых центрах. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, из-за увеличения числа брендов, планирующих открывать точки в торгцентрах, они уже начали расти: «На стоимость влияет не только количество новых брендов, но и трафик покупателей, который прекратил сокращаться, а по некоторым объектам даже показывает позитивную динамику».

Напомним, многие иностранные вендоры после начала специальной военной операции на Украине заморозили бизнес в России и закрыли фирменные магазины.

До февраля 2022 г. иностранные компании занимали в общей сложности 79 тыс. кв. м в 22 крупнейших ТЦ Москвы, но сейчас 85% этих площадей перешли к российским брендам, рассказывал DK.RU. В основном это бывшие помещения шведской H&M и японской Uniqlo, которые теперь арендуют Gloria Jeans, «Стокманн» и Befree. 

Автор: Андрей Широков
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