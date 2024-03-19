УБРиР предлагает новым клиентам 100% кешбэк за покупки по бизнес-карте
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит акцию для новых клиентов-предпринимателей «Приветственный кешбэк 100%».
Для участия в акции необходимо открыть расчетный счет в банке и получить бизнес-карту. В первый месяц ее использования на корпоративный счет вернется до 100% от суммы оплаченных покупок. Это предложение суммируется с другими кешбэками.
Наша новая акция — это отличный повод предпринимателям познакомиться с возможностями УБРиР и протестировать наши продукты и тарифы. Мы предлагаем новым клиентам открыть в нашем банке расчетный счет и оплачивать покупки бизнес-картой, вернув часть денег обратно,— рассказал глава департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.
Максимальная сумма приветственного кешбэка составляет 1000 руб., минимальная выплата — 500 руб. Суммируются все действующие кешбэки по бизнес-карте. Одновременно можно вернуть до 25% за транспортные расходы (до 5000 руб. для новых клиентов), 10% за подарки партнерам и сотрудникам (до 3000 руб.), а также до 100% за все остальные траты (до 1000 руб. для новых клиентов), то есть в сумме до 9 тыс.руб.
Участвовать в акции могут предприниматели, открывшие счета и оформившие корпоративные карты в период с 5 марта по 31 августа 2024 г.
Приветственный бонус поступит на ваш счет до 20-го числа месяца, следующего за месяцем открытия счета и получения карты.
Акция доступна клиентам-предпринимателям во всех городах присутствия ПАО КБ «УБРиР».
О банке
Реклама. ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», www.ubrr.ru erid: LjN8KSsCD
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