УБРиР предлагает новым клиентам 100% кешбэк за покупки по бизнес-карте

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит акцию для новых клиентов-предпринимателей «Приветственный кешбэк 100%».

Для участия в акции необходимо открыть расчетный счет в банке и получить бизнес-карту. В первый месяц ее использования на корпоративный счет вернется до 100% от суммы оплаченных покупок. Это предложение суммируется с другими кешбэками.

Наша новая акция — это отличный повод предпринимателям познакомиться с возможностями УБРиР и протестировать наши продукты и тарифы. Мы предлагаем новым клиентам открыть в нашем банке расчетный счет и оплачивать покупки бизнес-картой, вернув часть денег обратно,— рассказал глава департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.

Максимальная сумма приветственного кешбэка составляет 1000 руб., минимальная выплата — 500 руб. Суммируются все действующие кешбэки по бизнес-карте. Одновременно можно вернуть до 25% за транспортные расходы (до 5000 руб. для новых клиентов), 10% за подарки партнерам и сотрудникам (до 3000 руб.), а также до 100% за все остальные траты (до 1000 руб. для новых клиентов), то есть в сумме до 9 тыс.руб.

Участвовать в акции могут предприниматели, открывшие счета и оформившие корпоративные карты в период с 5 марта по 31 августа 2024 г.

Приветственный бонус поступит на ваш счет до 20-го числа месяца, следующего за месяцем открытия счета и получения карты.

Акция доступна клиентам-предпринимателям во всех городах присутствия ПАО КБ «УБРиР».

О банке Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 г.. УБРиР входит в список 25 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА на 01.07.2023). Центральный банк РФ 9 лет подряд включает УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. Мобильное приложение УБРиР с 2022 г. входит в ТОП-10 среди российских банков по результатам исследований аналитического агентства «Markswebb». УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 41 регион страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 23,5 тыс. устройств. Реклама. ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», www.ubrr.ru erid: LjN8KSsCD

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