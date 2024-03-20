Резиденты из недружественных стран заплатили в бюджет РФ 36 млрд после продажи активов

Речь идет об иностранцах, которые вынуждены продавать свои доли в совместных компаниях. Сумма впечатляет — она в 17 раз больше плана на весь 2024 г.

Минфин сообщил, что на середину марта безвозмездные платежи в бюджет от бизнеса составили 35,7 млрд руб., что в 17 раз больше плана на весь 2024 г. Речь идет о взносе, которые платят со сделок по выходу иностранцев из компаний с совместным участием, пишет РБК.

Этот сбор Минфин начал взимать только в 2022 г., когда число иностранцев, желающих выйти из российского бизнеса, стало расти. В текущем году план по поступлениям «налога на выход» составлял 2,1 млрд руб. По итогам 2023 г. бюджет получил 116,5 млрд руб. безвозмездных поступлений от компаний.

Как писал DK.RU, осенью 2023 г. правительство подняло «налог на выход» до 15% от рыночной стоимости активов, срок уплаты сократили до месяца с даты исполнения сделки (ранее 10% и 90 дней). Инвесторы при продаже бизнеса должны предоставить не менее 50% дисконта от стоимости, определенной по итогам независимой оценки.

Обязательным условием является одобрение сделки правительственной комиссией по иностранным инвестициям, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов. Уплата добровольного взноса — главное основание для такого одобрения.

Причина взрывного роста поступлений «налога на выход» — в том, что сейчас закрываются сделки, начатые в прошлом году, предположил в разговоре с РБК управляющий партнер «Николаев и партнеры» Юрий Николаев. Он напомнил, что согласование сделок занимает в среднем от трех до пяти месяцев (обязанность по оплате добровольного взноса возникает только после получения согласия). «В этом году количество сделок М&A, к нашему удивлению, гораздо больше, чем в предыдущем за аналогичный период», — отметил он.

Еще одной причиной стало повышение ставки «налога» в три раза, считает директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Денис Суровцев: «Можно предположить, что этот доход в размере 35,7 млрд руб. получен со сделок на сумму около 100 млрд руб., или €1 млрд. То есть количество сделок может быть меньше, чем в 2022 и 2023 гг., когда поток выходов был куда мощнее».

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Напомним, в 2023 г. из России ушли Phillips-Van Heusen Corporation (владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein), Henkel, Xerox, Swarovski, Binance и др. Всего же за последние три года число юрлиц с иностранным участием в России сократилось на треть, подсчитали аналитики проекта «Контур.Фокус», а число зарегистрированных в России компаний с иностранным участием — на 34%: с 29 220 в марте 2021 г. до 19 290 в марте 2024 г., пишет «Коммерсантъ». Общее число юрлиц за тот же период также снизилось, но лишь на 5,32%, до 3,19 млн, а число регистраций компаний с иностранным участием снижалось все три года: в 2021 г. — 839 компаний, в 2022-м — 396, в 2023-м — 339, подсчитали исследователи на основе данных более 30 источников, в том числе ЕГРЮЛ, ЕГРИП и других реестров.

По 10 отраслям с наибольшим числом иностранных компаний самый крупный спад за три года наблюдался в нефтегазовом секторе (доля иностранцев в добыче снизилась с 9,4% до 8,7%, в бурении — с 5,3% до 4,2%) и в добыче угля (с 5,4% до 4,8%).

По данным Йельского университета, из 1028 покинувших российский рынок компаний большая часть — американские (32% от общего числа) и британские (10,6%), далее следуют Германия (7,8%), Финляндия (4,8%) и Япония (4,7%). Впрочем, цифры могут быть некорректными, потому что у каждой из компаний могло быть несколько юрлиц в России.

Глава компании «Сапожников и партнеры» Алексей Сапожников пояснил «Коммерсанту», что уходили в первую очередь небольшие компании, в том числе работающие на аутсорсинге: им было легко «сняться» с рынка. Для крупных компаний, владеющих активами, процесс оказался значительно труднее.

По оценке Дениса Суровцева, среди компаний «недружественных» стран даже не треть, а почти две трети приняли решение о выходе. Кто-то остался, сумев перенастроить цепочки поставок, однако у них возникает проблема выплаты дивидендов, вывести которую невозможно. Кто-то меняет акционерную структуру бизнеса, передавая свои доли российским бенефициарам. И тут возникает риск потери управляемости. Небольшая часть компаний с иностранным участием пока остается работать в прежнем виде, опасаясь больших потерь при смене структуры или выходе иностранцев из бизнеса.

Ранее DK.RU рассказывал, что западный бизнес боится уходить из России и искать покупателей на активы после того, как ряд предприятий был переданы Росимуществу. Компании не хотят становиться участниками «череды конфискаций», которая началась с Carlsberg Group, и предпочитают занимать выжидательную позицию.