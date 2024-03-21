Четыре екатеринбургских музея сменят «прописку»

Экспозиции музея Решетникова, музея Мамина-Сибиряка и музеев «Литературная жизнь Урала XX века» и «Литературная жизнь Урала XIX века» перевезут в креативный кластер «Л52».

Четыре музея из Литературного квартала временно переедут в здание на Ленина, 52. С весны 2022 г. оно принадлежит Музею истории Екатеринбурга.

Перемещение музейных экспозиций связано с капитальным ремонтом зданий, в которых они находятся. В 2024 г. на площадку креативного кластера «Л52» переместятся музеи Федора Решетникова, «Литературная жизнь Урала XX века» и «Литературная жизнь Урала XIX века», в 2025 г. — музей Мамина-Сибиряка.

Впрочем, конструктивистское здание креативного кластера («дом-расческа») тоже требует ремонта. По словам начальника управления культуры Ильи Маркова, стоимость работ составит в 230 млн руб.

Напомним, что власти Екатеринбурга хотят создать на территории Литературного квартала музейно-парковый кластер. Реконструкция коснется площадки в границах улиц Пролетарская — Первомайская — Царская (Толмачева) и сквера «Юнеско». На создание новой культурной зоны потратят 225,5 млн руб. Историческую среду планируют сохранить, но в то же время раскрыть потенциал паркового пространства для отдыха. Архитекторы предложили высадить в парке новые деревья, сделать пространства многофункциональными, изменить пешеходную геометрию, открыть для всех желающих закрытую площадку у Камерного театра.

Ранее DK.RU сообщил, что в 2024 г. начнется реставрация «Колизея».

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