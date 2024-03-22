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Очередной банк лишился лицензии. Это партнер КИВИ Банка

Очередной банк лишился лицензии. Это партнер КИВИ Банка
Иллюстрация: bangkokbook.ru

Банк России отозвал лицензию у АО «Банк Стрела». Это второй случай с начала 2024 г., до этого два года на банковском рынке не было закрытий.

#БАНКРОТЫ#НОВОСТИ

С 22 марта лицензия на осуществление банковских операций отозвана у АО «Банк Стрела», сообщил Банк России. По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации.

Свое решение ЦБ РФ объясняет тем, что в последние 12 месяцев «Банк Стрела» нарушал Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», в связи с чем к нему применялись разные меры. Кроме того, регулятор указывает, что организация «допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кредитная организация «Банк Стрела» АО специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг, уточняется на сайте Банка России.

Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми, — пишет регулятор.

Временной администрацией в «Банке Стрела» назначена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

«Банк Стрела» является участником системы страхования вкладов, а значит, суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

Напомним, 21 февраля ЦБ РФ также отозвал лицензию у КИВИ Банка, это стало первым отзывом за последние два года. За месяц до отзыва стало известно, что группа Qiwi завершает реструктуризацию бизнеса и продает российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главе Qiwi Андрею Протопопову. Сделка оценивалась в 23,75 млрд руб. Гонконгская фирма обязалась выплачивать стоимость активов в течение четырех лет.

Основной причиной, по которой группа Qiwi пошла на разделение бизнеса на российский и международный, стало желание компании сохранить листинг своих акций на бирже Nasdaq в Нью-Йорке, писал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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