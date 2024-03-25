Амнистия за дробление бизнеса: кому и что простят — адвокат Дмитрий Земеров

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил, что власти должны упростить жизнь российскому бизнесу, и предложил провести налоговую амнистию. Кто сможет на нее рассчитывать?

29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Он также подчеркнул, что рост налоговой нагрузки для тех, кто переходит с упрощенной системы налогообложения на общую, должен быть плавным.

Не должно быть ситуации, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты. Потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают. Получается, что государство фактически подталкивает бизнес к дроблению, другим способам оптимизации фискальной нагрузки, — сказал Владимир Путин.

Условия амнистии еще не сформулированы, но их можно спрогнозировать, считает адвокат Дмитрий Земеров. В колонке для DK.RU он рассказал, в чем, скорее всего, будет состоять суть амнистии за дробление бизнеса, и каких компаний она коснется.

справка Дмитрий Земеров — партнер в коллегии адвокатов «Белых и партнеры». Специализируется на разрешении судебных споров, вопросах российского и международного налогообложения, финансового права, корпоративного права, на юридическом сопровождении бизнеса. Консультирует по особенностям применения права иностранных юрисдикций. Осуществляет защиту по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях. Аттестованный налоговый консультант и специалист финансового рынка. Адвокат с 2017 г.

— Упрощенная система налогообложения позволяет некрупным компаниям платить по стандартным ставкам 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами, не платить НДС и налог на имущество. При этом такой режим могут применять только компании с доходами ниже определенной суммы, которая ежегодно индексируется. В 2024 г. лимит для применения льготных ставок составляет по выручке чуть более 199 млн руб. Лимит, при преодолении которого утрачивается право на упрощенную систему составляет около 266 млн руб. При превышении этого лимита налоговая нагрузка резко возрастает (уплата 20% налога на прибыль, НДС и налога на имущество). Это стимулирует компании искусственно дробить бизнес, чтобы сохранить лимит и оставаться на упрощенной системе налогообложения.

В законодательстве не содержится определение термина «дробление бизнеса». Признаки, по которым налогоплательщикам вменяют данное правонарушение, в налоговом праве также не предусмотрены. Дробление рассматривается сквозь призму статьи 54.1 (искажения в налоговой и бухгалтерской отчетности) Налогового кодекса РФ, которая запрещает любые схемы по уменьшению налогов.

Дробление применяется по-разному: в целях экономии НДС и налога на прибыль, для уменьшения страховых взносов и получения преимуществ для субъектов малого и среднего бизнеса, дробление на несколько ИП для экономии НДС, налога на прибыль и НДФЛ, а также используется дробление в особых экономических зонах.

Отсутствие регулирования дробления бизнеса в Налоговом кодексе РФ усложняет как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов возможность разграничения искусственного дробления бизнеса в целях получения необоснованной налоговой выгоды от создания группы компаний в связи с реальной деловой необходимостью.

Переход бизнеса из малого в более крупный не должен содержать стимулов к дроблению бизнеса. С точки зрения здравого смысла необходимо исключить предъявление необоснованных претензий к разделению бизнеса, установив правила деления бизнеса на отдельные единицы, а также предусмотрев пониженные ставки НДС, налога на прибыль и налога на имущество в течение первых 3–5 лет после перехода налогоплательщиков с упрощенной системы налогообложения на общую систему. Эти меры будут способствовать росту вклада малого и среднего бизнеса в экономику России.

Что нужно сделать компаниям

Необходимо оценить возможность изменения способа ведения бизнеса (вместо нескольких компаний на упрощенной системе налогообложения начать осуществлять бизнес как одна компания на общей системе налогообложения), платить все предусмотренные налоги в соответствии с фактическими масштабами деятельности.

В любом случае бизнесу следует заранее консультироваться с экспертами, чтобы оценить потенциальные налоговые риски.

Критерии амнистии

Амнистия распространяется на компании сегментов малого и среднего бизнеса с годовым доходом до 2 млрд руб. и численностью персонала до 250 человек (до 1 тыс. человек для текстильных производств, до 1,5 тыс. человек — для сферы общественного питания). Значительно более крупный бизнес, который применял дробление и льготные режимы налогообложения, и совокупная выручка взаимосвязанных компаний которого превышает 2 млрд руб., скорее всего, не соответствует условиям предстоящей амнистии.

Есть вероятность применения амнистии к компаниям категории МСП+: Правительство РФ рассматривает возможность отнести к ним компании с выручкой до 10 млрд руб.

Очень важно обозначить условия амнистии: на какие операции и периоды она распространяется, какие гарантии будут предоставлены налогоплательщикам (включая вопросы привлечения к уголовной ответственности), от чего освобождает (ответственность за неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора, страховых взносов)). А также каким будет формат раскрытие информации компаниями, возможна ли подача налогоплательщиком документов на амнистию после начала налоговой проверки.

В чем суть амнистии за дробление бизнеса

Объявление амнистии подразумевает, что никакие штрафы, санкции и пересчет налогов за предыдущие периоды для нарушителей назначены не будут. При этом компании должны будут отказаться от искусственного дробления бизнеса и других схем оптимизации фискальной нагрузки. Таким образом, амнистия для компаний, использовавших дробление, позволит радикально снизить риск доначислений за прошлые налоговые периоды (до трех лет). Освобождение от штрафов, которые составляют от 20 до 40% недоимки, направлено на вывод из тени отдельных сегментов бизнеса.

Вероятно, амнистия будет распространяться и на правонарушения, предусмотренные статьями 119 (непредставление налоговой декларации) и 122 (неуплата или неполная уплата сумм налога) Налогового кодекса РФ, а также на преступления по статьям 198 (уклонение индивидуального предпринимателя от уплаты налогов, сборов) и 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией) Уголовного кодекса РФ.

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