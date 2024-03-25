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Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет

Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет
Иллюстрация: ПСБ

Согласно Индексу RSBI показатели сбыта в сегменте малого и среднего бизнеса вернулись в зону роста и приблизились к значениям, сопоставимым с высоким уровнем середины 2019 г.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#БИЗНЕС

Драйвером роста Индекса, который в феврале 2024 г. вырос до 57 пунктов, стала не только компонента Продажи, которая за счет благоприятных ожиданий бизнеса достигла самых высоких значений за последние 4,5 года, но также и компонента Кадры, выросшая до исторического максимума. Положительное влияние на динамику Индекса оказала и компонента Инвестиции, которая продолжила расти, благодаря активным вложениям бизнеса в развитие своей деятельности. Снижалась только компонента Кредиты, однако в отчетном периоде это не оказало существенного влияния на показатели Индекса RSBI, который практически сравнялся с исторически высокими значениями, зафиксированными летом прошлого года.

Возврат Индекса RSBI к историческим максимумам демонстрирует как наличие благоприятных условий для ведения бизнеса, так и потенциал для его дальнейшего развития, включая выход на новые направления деятельности, что подтверждается значительным ростом показателей продаж и инвестиций. Вместе с тем, опросы предпринимателей свидетельствуют о постепенном охлаждении спроса на заемное финансирование в сегменте МСБ. В этой связи можно ожидать, что при сохранении высокой ключевой ставки вопрос доступности кредитования предпринимателей как на оборотные, так и на инвестиционные цели будет приобретать большую актуальность и оказывать негативное влияние на деловую активность в сегменте в целом, — сказал Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Изменение индекса по компонентам, в пп

Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет 1

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента Продажи достигла самого высокого уровня за последние 4,5 года и впервые за семь месяцев вышла в зону роста, отражая заметное улучшение ситуации со сбытом. Так, только 14% МСП допускают сокращение продаж, что меньше на 8 п.п., чем месяцем ранее, — это исторический минимум. При этом доля ожидающих роста выручки в ближайшие несколько месяцев поднялась до 37%  — это максимум за последние пять лет.

Оценки фактической ситуации со сбытом чуть ухудшились, что, впрочем, отражает завершение «горячего сезона»: 18% респондентов сообщили об увеличении продаж против 20% месяцем ранее.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСП

Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет 2

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ, Magram Market Research

Компонента Кадры вернулась к рекордному уровню: в условиях острой конкуренции за кадры предприниматели фокусируются на удержании специалистов.

Так, в феврале только у 15% компаний были сокращения — на минимуме с мая 2022 г. При этом повысили численность штата 14% респондентов против 12% в январе. С 28% до 31% выросла доля МСП, планирующих расширение штата, — и это пиковое значение с июля 2023 г.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСП

Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет 3

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ, Magram Market Research

Компонента Инвестиции находится у июльского максимума за счет большей ориентированности предпринимателей на расширение бизнеса. Доля МСП, которые наращивали вложения в бизнес, выросла до 25%, — это пик с осени 2021 г. А доля планирующих развивать инвестиционную деятельность за месяц выросла на 4 п.п. – до 35%, исторического максимума.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСП

Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет 4

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ, Magram Market Research

Компонента Кредиты, единственная из ключевых компонент, снизилась из-за сохраняющегося давления высоких кредитных ставок.

В феврале одобрение займа получили 15% предпринимателей, что на 3 п.п. меньше, чем в январе. При этом уже имели действующий кредит на 2 п.п. больше МСП — 14%, что стало следствием всплеска спроса на финансирование в январе. До рекордных показателей за последние 10 месяцев — до 11%, выросла доля МСП, не получивших кредит или из-за фактического отказа, или из-за неуверенности в том, что его одобрят после подачи заявки.

Изменение доступности банковского кредита в компаниях МСП

Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет 5

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ, Magram Market Research

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы по всем размерам бизнеса показывают уверенный рост деловой активности.

Четвертый месяц подряд растет индекс малого бизнеса. В этом сегменте наблюдается заметное повышение оптимизма МСП в части сбыта, а также улучшение фактического найма. В микробизнесе деловая активность также повышается с декабря исключительно за счет ожиданий: планов по расширению штата и повышению доступности финансирования. Значительный рост деловой активности, несмотря на небольшое снижение его темпов, демонстрирует средний бизнес. Рост ожиданий по выручке и инвестициям оказался нивелирован меньшей активностью в кредитовании и сложностями с фактическим наймом.

Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет 6

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ

Индекс RSBI по видам деятельности

В феврале рост деловой активности во всех сферах деятельности МСП ускорился. В сегменте производства показатель достиг рекордной отметки, которую поддержало общее улучшение сбыта и подъем инвестиций. Темпы роста деловой активности в сферах торговли и услуг более сдержанные из-за сезонного снижения потребительской активности.

Уровень продаж МСБ достиг максимальных значений за последние несколько лет 7

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ

Индекс RSBI — с 2020 г. ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, проводимое ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В февральском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1846 компаний сектора МСБ.

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