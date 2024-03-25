Екатеринбург скорбит, в городе прошли акции памяти. А волонтеры уехали на место теракта

В день траура по погибшим в Подмосковье в городах Свердловской области появились стихийные мемориалы. Также были введены повышенные меры безопасности в местах скопления людей.

Уральцы присоединились к акциям памяти, посвященным жертвам теракта в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл». По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта выросло до 137 человек. По информации Минздрава Подмосковья, число пострадавших достигло 180.

В ночь с пятницы на субботу в городе стали появляться стихийные мемориалы, а на месте рекламных билбордов разместили изображение памятной свечи на черном фоне. Все выходные жители города несли цветы, свечи и мягкие игрушки к мемориалу на Площади 1905 года. Стихийные мемориалы появились и во многих других городах области.

Фото: департамент информполитики области

В воскресенье вечером волонтеры выложили на Плотинке надпись «Екатеринбург скорбит» из четырех тысяч свечей. На фасадах Екатеринбург Арены, Екатеринбург-ЭКСПО, Ельцин Центра и других объектов отобразилась проекция «Журавли». А на станциях метро звучала запись одноименной песни в исполнении Муслима Магомаева, в честь которого назван концертный зал «Крокус Сити Холла».

Ранее стало известно, что в субботу волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Свердловской области отправились на место теракта. Они помогают МЧС разбирать завалы в концертном зале: распиливают и выносят металлоконструкции, готовят площадку для заезда и работы тяжелой техники.

Фото: Всероссийский студенческий корпус спасателей

Также в Свердловской области, как и в других регионах страны, ввели повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей. Как разъяснили в департаменте информполитики области:

приостановлено проведение развлекательных мероприятий, а также ярмарок, не отвечающих необходимым условиям обеспечения безопасности;

разрешено проведение спортивных и патриотических мероприятий только в местах и на объектах, которые соответствуют требованиям к антитеррористической защищенности;

администрациям торгово-развлекательных центров рекомендовано незамедлительно принять меры усилению безопасности объектов, а также отказаться от массовых мероприятий;

на улицах, площадях, в общественных местах будут выставлены усиленные патрули.

Завтра гордума Екатеринбурга рассмотрит, насколько школы и детские сады города соответствуют требованиям антитеррористической защищенности. Как пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на материалы, поступившие на рассмотрение в гордуму, такие объекты расположены в 675 зданиях: все они оборудованы камерами, кнопками тревоги, системами оповещения при ЧС и пожаров, взяты под охрану частными охранными предприятиями. Системами охранной сигнализации оборудованы 49% школ и 52% садиков, систему управления эвакуацией имеют 75% школ и 66,9% детских садов. Однако в полной мере требованиям антитеррористической защищенности соответствуют только девять объектов образования.

Ранее DK.RU писал, что вечером 22 марта несколько человек, вооруженных автоматами, ворвались в концертный зал, открыли стрельбу, устроили несколько взрывов, после чего в здании начался пожар. В момент атаки террористов и пожара в здании находились несколько тысяч людей. Они собрались на концерт группы «Пикник».

Среди зрителей был екатеринбуржец, экс-участник «Уральских пельменей» Сергей Светлаков. Его рассказ о произошедшем в своем телеграм-канале опубликовала Ксения Собчак.

— Террористы вошли в зал со стороны амфитеатра (как раз над ним располагаются ложи, где мы и находились, потом несколько человек успели залезть туда). Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20-30 людей. Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож (потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах).

Дальше с несколькими ребятами мы решили забаррикадировать входы в наш коридор: стулья, диваны… Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход.

Повалил сильный вонючий дым и нужно было принимать решение, что делать дальше, прошло к этому времени 15-20 минут примерно… И опять же менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было… Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник «Крокуса» и махал нам, чтобы мы бежали не через центр. Затем мы оказались на улице. Так, без одежды, мы бежали еще несколько километров, туда, где ждала меня опоздавшая, по счастью, жена на машине. Я нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер. Спасибо ей! Она герой.

Добавим, что владельцы «Крокус Сити Холл» планируют восстановить зал.