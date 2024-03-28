«Атлас Девелопмент» предложил новый способ покупки жилья — возможнотеку

Из-за дорогой ипотеки многие вынуждены откладывать решение жилищного вопроса. Уральский застройщик представил альтернативный вариант: с первоначальным взносом от 5% и низкой переплатой.

«Атлас-Девелопмент» анонсировал новые условия приобретения квартир в своих жилых проектах. Они позволят выйти на сделку, не дожидаясь снижения ипотечных ставок. Застройщик предложил будущим резидентам возможнотеку — рассрочку, условия которой близки к траншевой или классической ипотеке, но с минимальной переплатой.

Возможнотека распространяется на квартиры в двух жилых проектах:

в первой очереди экосистемы «Атлас Ауро» , которая возводится недалеко от станции метро «Ботаническая», в границах улиц Саввы Белых — Онежская — Шатурская;

, которая возводится недалеко от станции метро «Ботаническая», в границах улиц Саввы Белых — Онежская — Шатурская; и во второй очереди «Парка Столиц» (в домах «Дубай» и «Барселона») — экосистема возводится в квартале ул. Московская — Циолковского — Айвазовского — Щорса.

Вариант 1. С небольшим первоначальным взносом

Такой вариант рассрочки заинтересует тех, кто планировал приобрести новую квартиру на деньги с продажи старой или рассматривал возможность купить жилье по траншевой ипотеке. Программа подходит и для тех, кто еще не успел накопить первоначальный взнос на ипотеку, но хотел бы оперативно выйти на сделку.

В этом случае будущий новосел перечисляет средства на покупку квартиры в два платежа.

Первая часть составит 5% от ее стоимости.

Вторая часть — оставшиеся 95% от стоимости квартиры с учетом удорожания 9,87% годовых (капитализация процентов ежемесячная). Второй платеж должен быть внесен не позднее чем за три месяца до сдачи дома в эксплуатацию.

Максимальный срок действия рассрочки отличается в зависимости от жилого проекта и сроков сдачи секций. Рассмотрим, как эти условия будут применяться при покупке конкретных квартир в жилых экосистемах «Атлас Девелопмент».

В качестве примера возьмем двухкомнатную квартиру с большой кухней и местом для хранения вещей во втором доме жилой экосистемы «Атлас Ауро». Максимальный срок действия рассрочки на квартиры в этой секции — 18 месяцев. Базовая стоимость квартиры — 10,2 млн руб.

При покупке этой квартиры в рассрочку на год с 5% первоначальным взносом:

первый платеж после регистрации ДДУ составит 509,1 тыс. руб.,

второй платеж через год, с учетом удорожания на 9,87% годовых (капитализация процентов ежемесячная), составит 11,2 млн руб.,

итоговая стоимость квартиры — 11,7 млн руб.

Теперь рассмотрим этот вариант рассрочки на примере двухкомнатной квартиры за 12,2 млн руб. с похожей планировкой в доме «Барселона» жилой экосистемы «Парк Столиц». В этом проекте максимальный срок рассрочки по данным условиям — 12 месяцев.

При покупке этой квартиры в рассрочку на год с 5% первоначальным взносом:

первый платеж после регистрации ДДУ составит 608,8 тыс. руб.,

второй платеж, с учетом удорожания в 9,87% за год, — 12,8 млн руб.,

итоговая стоимость квартиры — 13,4 млн руб.

Вариант 2. Рассрочка на короткий период без переплат

Этот вариант подойдет тем, кто не хочет платить дополнительные деньги за использование рассрочки и надеется со временем использовать средства от продажи другой недвижимости или взять ипотеку под более низкий процент.

Но воспользоваться этой схемой смогут только те, кто имеет первоначальный взнос (15% или 20% в зависимости от стоимости квартиры) и готов ежемесячно вносить на эскроу-счет застройщика сумму, по размеру сопоставимую с ипотечным платежом.

Срок рассрочки фиксированный — 6 месяцев, вне зависимости от сроков сдачи проекта. Ежемесячный платеж, который устанавливается на это время, рассчитывают исходя из первоначального взноса и количества комнат в выбранной квартире.

При первоначальном взносе в 15% от стоимости квартиры, размер платежа:

для студий и однокомнатных квартир — 50 тыс. руб. в месяц,

для двух- и трехкомнатных квартир — 100 тыс. руб. в месяц.

При первоначальном взносе в 20% от стоимости квартиры, размер платежа:

для студий составит 30 тыс. руб. в месяц,

для однокомнатных квартир — 40 тыс. руб.,

для двухкомнатных — 50 тыс. руб.,

для трехкомнатных — 60 тыс. руб.

Фото: Двор жилой экосистемы «Атлас Ауро»

То есть, если оформить в рассрочку по этой схеме двухкомнатную квартиру в «Атлас Ауро» за 10,2 млн руб.,

первоначальный взнос составит 15% — 1,5 млн руб.,

ежемесячный платеж в течение пяти месяцев — 100 тыс. руб.,

оставшийся платеж через полгода — 8,2 млн руб.

А при оформлении в рассрочку двухкомнатной квартиры в «Парке Столиц» за 12,2 млн руб.

первоначальный взнос составит 20% — 2,4 млн руб.,

ежемесячный платеж в течение пяти месяцев — 50 тыс. руб.,

оставшийся платеж через полгода — 9,5 млн руб.

Вариант 3. Рассрочка на длительный период

В рамках этой программы будущий новосел вносит первоначальный платеж в размере 20%. А оставшуюся сумму выплачивает в течение 12 или 18 месяцев с удобной для себя частотой — раз в квартал или раз в полгода. Размер переплаты зависит от срока действия рассрочки.

Такой вариант будет интересен не только тем, кто копит на первоначальный взнос или планирует продажу одной-двух квартир для финансирования покупки. Также схемой могут воспользоваться клиенты банков, которые хранят средства на счетах под высоким процентом — это позволит им не упустить выгоду. Или это могут быть предприниматели с высоким доходом, которые вложили деньги в бизнес, но не могут быстро вывести их для перевода на эскроу-счет застройщика.

Разберем эту схему на примере покупки уже упомянутой нами двухкомнатной квартиры в «Атлас Ауро» — при условии, что платежи будут вноситься раз в полгода.

Базовая стоимость квартиры — 10,2 млн руб.

Первоначальный платеж (20%) после регистрации ДДУ — 2 млн руб.

При оформлении рассрочки на один год удорожание остатка составит 7%, а общая стоимость квартиры — 10,8 млн руб.

При оформлении рассрочки на полтора года удорожание остатка составит 8,5%, а общая стоимость квартиры — 10,9 млн руб.

Теперь рассчитаем траты при оформлении рассрочки на двухкомнатную квартиру в «Парке Столиц» — но при условии, что платежи будут вноситься не раз в полгода, а раз в квартал.

Базовая стоимость квартиры — 12,2 млн руб.

Первоначальный платеж (20%) после регистрации ДДУ — 2,4 млн руб.

При оформлении рассрочки на один год удорожание остатка составит 6%, а общая стоимость квартиры — 12,8 млн руб.

При оформлении рассрочки на полтора года удорожание остатка составит 7,5%, а общая стоимость квартиры — 12,9 млн руб.

Фото: Двор-парк в жилой экосистеме «Парке Столиц»

Как уже писал DK.RU, церемония закладки первого камня в основу будущего здания жилого проекта «Атлас Ауро» состоялась в конце февраля. Первые три секции нового комплекса застройщик планирует сдать в 2026 г.

Работы по выбору концепции и проектированию жилой экосистемы шли два года. Сейчас точно могу сказать, что она практически идеальная. Мы постарались сделать проект очень удобным, интересным, правильным для будущих жителей. Сделан большой акцент на инфраструктуру, а также на дворовое пространство, которое будет находиться на стилобате жилого дома. Мы верим, что создадим продукт, который будут рекомендовать, любить, в котором будут жить с огромным удовольствием, — рассказывал ранее гендиректор «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер.

«Парк Столиц» также развивается по принципу жилой экосистемы, которая состоит из семи элементов: это концептуальная архитектура, инфраструктура «all-in-one», здоровый образ жизни, двор для всех, «Умный дом», сервис для людей и безопасность. Его фишка заключается в том, что каждую секцию застройщик создает, вдохновляясь одной из мировых столиц. Ранее DK.RU сообщал, что продажи квартир в домах «Дубай» и «Барселона» застройщик открыл в прошлом году. Их сдача запланирована во втором квартале 2025 г.

Отдел продаж «Атлас Девелопмент»:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;

ул. Московская, 249, 2 этаж

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