Производителям станков выделят 300 млрд руб. Почти половину этой суммы — уже в этом году

Объем рынка станкостроения вырос более чем в два раза, рост внутреннего производства составил 61%, а объем производства достиг 102 млрд руб. Но этого для России пока недостаточно.

На поддержку станкостроительной отрасли в России из федерального бюджета будет направлено более 300 млрд руб. до 2030 г. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Почти половину этой суммы, 130 млрд руб., выделят уже в текущем году:

У нас полностью сформирован актуализированный федпроект. Определены цели, прописаны мероприятия, меры поддержки и источники финансирования. В текущем бюджете на это предусмотрено почти 130 млрд руб., а до 2030 г. направим на поддержку отрасли более 300 млрд руб.

По словам г-на Мантурова, в рамках работы по федпроекту запущена новая программа льготных гарантий ВЭБ.РФ, утвержден стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) с учетом возможности дальнейшего погашения тела займа при достижении показателей проекта, приняты решения по новым мерам поддержки НИОКР, в частности для молодых предпринимателей и небольших коллективов.

Средства выделяются в рамках задачи по выводу России в топ-25 стран мира по уровню роботизации.

Помимо станкостроения и производства промышленных роботов, в контур работы необходимо включать литейное и термическое оборудование. Излишне говорить, насколько это важно для многих секторов машиностроения и ОПК. И еще один блок, который мы должны охватить — это станки для обработки дерева, текстиля и композитных материалов, — подчеркнул министр.

Объем рынка за прошлый год вырос более чем в два раза, свидетельствуют данные ведомства. Рост внутреннего производства станков составил 61%, а объем производства достиг 102 млрд руб.

Запрос на развитие отечественного станкостроения есть и у частного бизнеса. Гендиректор уральского предприятия «Гидронт» (изготавливает клапаны и гидрораспределители для производства сельскохозяйственной, дорожной-строительной и другой техники) Владимир Ежов рассказывал в интервью DK.RU, что после 2022 г. закупка станков из Европы резко осложнилась. Тогда «Гидронт» переориентировался на производителей из Индии.

Надеюсь, в ближайшие годы разовьется российское производство, пусть даже с использованием индийских и европейских комплектующих. В 1990-е гг. мы похоронили станкостроение, а сегодня нам без станков нельзя. Производители такой продукции в России есть, но пока они заняты оборонными заказами. Надеюсь, что в ближайшее время у них появится возможность заняться и гражданскими проектами, — отметил г-н Ежов.

Напомним, в феврале 2024 г. Япония расширила список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию. В санкционный список попали токарные и фрезерные станки с ЧПУ, а также детали для различного вида станков, сообщал DK.RU.