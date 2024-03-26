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В Екатеринбурге выставлено на продажу здание клуба – символа беззаботных нулевых

В Екатеринбурге выставлено на продажу здание клуба – символа беззаботных нулевых
Автор фото: Владимир Жабриков. Иллюстрация: Ura.ru

Компания «Баден-Баден» отказалась от открытия ресторана в здании, где с 2002 по 2011 гг. работали ночные клубы «Горки», «Дежа Вю» и Gold. Она намерена избавиться от этого актива.

#НОВОСТИ

Компания «Баден-Баден» приобрела здание на Ткачей, 9 (рядом с парком Маяковского) у Acons Group в начале 2023 г. и собиралась открыть в нем ресторан «Маша и Медведь». Но спустя год отказалась от этой идеи. Сейчас объект выставлен на продажу на «Авито» за 199 млн руб.

Вектор внимания нашей компании сместился на другие проекты, в частности в Екатеринбурге мы концентрируемся на реализации масштабного проекта «Баденленд» — акватермального комплекса на 90 тыс. кв. м, который мы построим в ТЦ «Комсомолл», — прокомментировали в пресс-службе компании (цитата по e1.ru).

Площадь здания — 1 500 кв. м. Площадь земельного участка — 0,25 га. 

Напомним, что 2000-е на Ткачей, 9 размещался ночной клуб «Горки» для бизнес-элиты (проект экс-владельца концерна «Калина» Тимура Горяева), а потом легендарный Gold. «Клубная» история объекта завершилась в 16 октября 2011 года страшной коммунальной аварией (прорыв трубы горячего водоснабжения), в которой пострадали посетители.

О покупке компанией «Баден-Баден» ТРЦ «Комсомолл» стало известно в начале марта 2024 г. Она намерена превратить его «Баденленд». На первом этаже здания разместится масштабный термальный комплекс с бассейнами, различные зоны отдыха. На втором этаже расположится большой SPA-комплекс, бани народов мира и wellness-зона. Третий этаж — детский город с батутами, горками, интерактивными играми, аттракционами и зонами мастер-классов. На третьем и четвертом этажах, появится апарт-комплекс на 200 апартаментов

Автор: Виктория Говорковская
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