Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция

Санкции начали «давить» отрасль древесины еще в середине 2010-х, но тогда удавалось находить новые рынки. Теперь в списке стран-получателей ни одной страны-члена ЕС. На смену РФ туда пришли США.

Страны Евросоюза перешли с российской древесины на американскую и турецкую. Россия, которая до 2022 г. была одним из крупнейших мировых поставщиков дерева, в результате санкций потеряла 22 млрд руб., пишет РИА Новости.

Санкции ЕС на российскую древесину и изделия из нее начали действовать в апреле 2023 г. Европейские компании подготовились к их введению: во-первых, закупились впрок, приобретя почти годовой объем древесины (1,8 млн кубометров материалов из хвойных пород при среднегодовом показателе 1,7-2,1 млн), во-вторых, стали разрабатывать обходные пути, покупая российскую и белорусскую древесину через посредников.

В итоге основными партнерами стран ЕС стали Турция, Казахстан и Киргизия, которые могли продавать в Европу древесину из России, рассказал изданию завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов. Часть продукции шла также через Китай. Позже в Бишкеке и Астане запретили вывозить древесину за пределы ЕАЭС для недопущения продажи в третьи страны российских лесоматериалов без уплаты пошлин, и картина поменялась.

По данным европейской статслужбы, за прошедший год одним из крупнейших поставщиков древесины в ЕС стали США. По сравнению с 2021-м они нарастили экспорт в 1,6 раза — до $1,3 млрд. Анкара увеличила поставки вдвое — до $440 млн. При этом сама Анкара нарастила закупки из России в 13 раз.

Несмотря на смену партнеров, Евросоюзу не удалось быстро компенсировать недостаток древесины. «В прошлом году общий импорт хвойных пород упал на 60%», — отмечает Завьялов.

Однако пострадал не только Евросоюз, но и Россия, которая потеряла часть прибыли от продажи леса. Раньше страна поставляла за границу 38-43 млн тонн лесопромышленной продукции в натуральном выражении, включая круглый лес, пиломатериалы, фанеру и целлюлозу примерно на $14-16 млрд, приводит пример независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, теперь же, после закрытия рынка ЕС, поставки сократились на 20-30%.

Ключевой потребитель российской лесопродукции сегодня — Китай, однако, отмечают аналитики, емкости его рынка недостаточно, чтобы компенсировать потерю европейского. По мнению Хазанова, это подтверждает убыток ведущего лесопромышленного холдинга Segezha Group. «Прибыль компании в 2022 г. — 6 млрд руб., в 2023-м был убыток 16 млрд руб. Соответственно, сектор потерял 22 млрд руб.», — заключает эксперт.

Напомним, в апреле 2022 г. Евросоюз включил в пятый пакет санкций против России ограничения против российского лесопромышленного комплекса. Европейская комиссия оценила стоимость лесопромышленной продукции, попавшей под ограничения, в €3,16 млрд. До санкций в 2022 г. объем экспорта пиломатериалов составлял 23 млн куб. м. После введения санкций в 2022 г. российские компании заявили о тотальном нарушении логистических цепочек. Каждая пятая опрошенная компания заявила о заморозке инвестпрограмм, а каждая третья — о сокращении инвестиций более чем на 30%.

За прошлый год в Китай лесопромышленники экспортировали порядка 13 млн куб. м пиломатериалов — столько же, сколько и в 2022-м, писал DK.RU. Далее идет Узбекистан — больше 2 млн куб. м, прирост составил 8%, замыкает тройку Казахстан — 926 тыс. куб. м, что на 17% выше, чем в 2022 г. В десятку крупнейших импортеров также вошли Азербайджан — 516 тыс. куб. м, Таджикистан — 482 тыс. куб. м, Киргизия — 417 тыс. куб. м, Иран — 392 тыс. куб. м, Корея — 340 тыс. куб. м, Япония — 337 тыс. куб. м и Гонконг — 283 тыс. куб. м. Всего в прошлом году российские лесопромышленники импортировали продукцию в 51 страну.

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