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Мэр Алексей Орлов и бизнес-омбудсмен Елена Артюх договорились поддерживать МСБ

Мэр Алексей Орлов и бизнес-омбудсмен Елена Артюх договорились поддерживать МСБ
Иллюстрация: Страница Елены Артюх Вконтакте

26 марта состоялась встреча главы Екатеринбурга Алексея Орлова и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх.

#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

Ранее DK.RU сообщал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении с 12 марта 2024 г. Елены Артюх уполномоченным по правам предпринимателей в регионе на ближайшие пять лет.  Напомним, что Елена Артюх занималась защитой прав предпринимателей в этой должности последние 10 лет, и раньше по нормам регионального законодательства это был предельный срок.

Как сообщила на своей странице в социальной сети Вконтакте Елена Артюх, в ходе встречи с главой Екатеринбурга обсуждались вопросы защиты прав добросовестного бизнеса, развития предпринимательства и разрешения системных затруднений для улучшения условий ведения деятельности в Екатеринбурге.

Мэр и бизнес-омбудсмен договорились о взаимодействии в различных форматах, в частности о включении уполномоченного в работу Совета по МСП при главе Екатеринбурга, об организации встреч главы города и бизнесом при модерации уполномоченного, проведении совместных личных приемов по конкретным обращениям с главой и профильными заместителями, о вовлечении уполномоченного в работу ассоциаций глав муниципалитетов на межрегиональном и федеральном уровне, когда в повестке есть вопросы развития и защиты предпринимательства.

Будем активнее взаимодействовать для создания и поддержания комфортных условий работы добросовестного предпринимательства в Екатеринбурге, — сказала Елена Артюх.

В ходе беседы стороны также коснулись ситуации на рынке труда и принимаемых в Екатеринбурге мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Малый и средний бизнес — один из самых значимых секторов развития национальной экономики. В Екатеринбурге сегодня работают свыше 120 тыс. малых и средних предприятий, обеспечивающих занятость более 400 тыс. чел. Показатели говорят сами за себя — насколько значима эта сфера в экономике города. Помимо этого, одним из быстро развивающихся институтов является самозанятость. Число граждан, применяющих «Налог на профессиональный доход» в нашем городе на начало этого года, превысило 121 тыс. чел., — отметил Алексей Орлов.

Напомним, Елена Артюх официально назначена на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в марте 2014 г., в 2019 г. произошло назначение на второй срок. До этого она руководила ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ». Дважды становилась лауреатом премии «Делового квартала» — «Человек года»: в 2011 г. — в номинации «Бизнес-услуги», в 2012 г. — в номинации «Юрист года».

Какие проблемы беспокоили свердловских предпринимателей в 2023 г., с какими запросами они обращались к бизнес-омбудсмену и в деловые объединения — об этом DK.RU рассказали уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и президент Уральской ТПП Андрей Беседин.

Автор: Валерия Зык
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