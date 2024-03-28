Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 143. Что еще известно?

МЧС обновило список погибших и пострадавших во время теракта в «Крокусе», террористов завербовали через Telegram-канал, Путин озабочен ростом националистических настроений.

Накануне стало известно, сколько человек пострадало в результате теракта. По сведениям МЧС, в обновленном списке 143 погибших, опознано 84 тела, среди них пятеро детей от девяти до 16 лет. Число пострадавших в теракте выросло до 182 человек.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, террористов, стрелявших в «Крокусе», завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) и работающий на аудиторию в Таджикистане. Сейчас этот Telegram-канал удален.

В связи с этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Life призвал Павла Дурова следить за контентом в Telegram.

Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических, — сказал Песков. Он уточнил, что планов по блокировке Telegram в России сейчас нет.

Как сообщали СМИ, террористы прибыли в Россию из Таджикистана. Эта информация подняла в стране волну националистических настроений, что обеспокоило президента Владимира Путина.

Когда я слушаю ура-патриотов — такие люди везде есть, в любом обществе, — в том числе тех, кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает, — сказал Путин в Твери во время беседы с военными летчиками. — Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ.

Между тем правоохранительные органы активизировали проверки компаний потребительского сектора и стройиндустрии, где работает много мигрантов. После такой проверки, прошедшей 27 марта на складе Wildberries в Подмосковье, были задержаны 38 человек, пишет «Коммерсант». Бизнесу грозят большие штрафы — 1 млн руб. за каждого нелегально трудоустроенного иностранца или приостановка работы на три месяца. Но быстро отказаться от трудовых мигрантов или серьезно сократить их число участники рынка не могут: российская экономика очень зависима от такой рабочей силы.

Как писал DK.RU, вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске произошел теракт. Группа людей устроила стрельбу и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл». 24 марта в России был объявлен днем траура. Многие бизнесмены оказали поддержку пострадавшим, в том числе банкиры заявили о готовности списать им кредиты.