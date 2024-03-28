Впервые за долгое время «Рефтинская» сработала не в убыток. Прибыль — почти миллиард руб.

Прицефабрика отчиталась за последний год работы. Руководство признало, что предприятие нуждается в модернизации, поэтому заработанные средства будут вложены в новые технологии.

По итогам 2023 г. чистая прибыль АО «Птицефабрика «Рефтинская» составила больше 942 млн руб. По словам управляющего директора «Уральской агропромышленной группы» Ирины Макаровой, бОльшая часть этих средств будет вложена в модернизацию производственных мощностей птицефабрики.

Долгое время «Рефтинская» была убыточным предприятием, генерирующим внушительные задолженности. Когда в 2022 г. УАГ приступила к управлению птицефабрикой, стало очевидно — мощностей и потенциала предприятия достаточно, чтобы «Рефтинская» работала в плюс. Однако достичь этого можно было только при выстраивании грамотной системы управления, налаживании производственных процессов и минимизации потерь. И два года кропотливой работы команды грамотных и опытных специалистов в области птицеводства дали свои результаты, — рассказала Ирина Макарова.

По ее словам, заработанные птицефабрикой средства будут вложены в ее модернизацию. «Наша цель — повысить производственную эффективность, усовершенствовать технологии, провести модернизацию корпусов и оборудования. Все это требует существенных денежных вложений. Получение прибыли позволит осуществить задуманное в том числе за счет собственных средств», — уточняет Макарова.

Добавим, что, по данным Национального союза птицеводов, птицефабрика «Рефтинская» в 2023 г. вошла в топ-25 производителей мяса бройлеров в России. На птицефабрике произвели 53 тыс. тонн куриного мяса (на 15% больше, чем в 2022 г.).

В 2023 г. «Рефтинская» существенно расширила географию продаж своей продукции. Так, например, «Рефтинская» продает пельмени по всей территории УрФО, в Уфе, Новосибирской области, Еврейской автономной области, Кемеровской и Иркутской областях.

«В 2024 г. мы завершаем первый этап инвестиционной программы, о которой заявляли в 2022 г. Она была рассчитана на три года, ее объем составлял 2 млрд руб. Второй этап инвестпрограммы уже запланирован, о стадиях ее реализации и объемах будем готовы рассказать позднее», — добавила управляющий директор УАГ.

Напомним, что в прошлом году фабрика отчиталась, что впервые за много лет закрыла год без убытков и сократила долги.

Так, согласно данным отчета о финансовых результатах птицефабрики «Рефтинская», валовая прибыль предприятия в 2022 г. составила 596,3 млн руб., коммерческие, управленческие и прочие расходы сократились на 80,7 млн руб.

Также в прошлом году стало известно, что часть акций птицефабрики власти хотят выставить на продажу.

Власти Свердловской области с 2019 г. пытались приватизировать птицефабрику «Рефтинская». В прошлом году 49% акций были проданы — управлением занялась «Уральская агропромышленная группа» курганского бизнесмена Андрея Петрова. 51% акций остались в собственности Свердловской области.

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