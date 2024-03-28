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Впервые за долгое время «Рефтинская» сработала не в убыток. Прибыль — почти миллиард руб.

Впервые за долгое время «Рефтинская» сработала не в убыток. Прибыль — почти миллиард руб.
Иллюстрация: DK.RU

Прицефабрика отчиталась за последний год работы. Руководство признало, что предприятие нуждается в модернизации, поэтому заработанные средства будут вложены в новые технологии.

#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#НОВОСТИ

По итогам 2023 г. чистая прибыль АО «Птицефабрика «Рефтинская» составила больше 942 млн руб. По словам управляющего директора «Уральской агропромышленной группы» Ирины Макаровой, бОльшая часть этих средств будет вложена в модернизацию производственных мощностей птицефабрики.

Долгое время «Рефтинская» была убыточным предприятием, генерирующим внушительные задолженности. Когда в 2022 г. УАГ приступила к управлению птицефабрикой, стало очевидно — мощностей и потенциала предприятия достаточно, чтобы «Рефтинская» работала в плюс. Однако достичь этого можно было только при выстраивании грамотной системы управления, налаживании производственных процессов и минимизации потерь. И два года кропотливой работы команды грамотных и опытных специалистов в области птицеводства дали свои результаты, — рассказала Ирина Макарова.

По ее словам, заработанные птицефабрикой средства будут вложены в ее модернизацию. «Наша цель — повысить производственную эффективность, усовершенствовать технологии, провести модернизацию корпусов и оборудования. Все это требует существенных денежных вложений. Получение прибыли позволит осуществить задуманное в том числе за счет собственных средств», — уточняет Макарова.

Добавим, что, по данным Национального союза птицеводов, птицефабрика «Рефтинская» в 2023 г. вошла в топ-25 производителей мяса бройлеров в России. На птицефабрике произвели 53 тыс. тонн куриного мяса (на 15% больше, чем в 2022 г.).

В 2023 г. «Рефтинская» существенно расширила географию продаж своей продукции. Так, например, «Рефтинская» продает пельмени по всей территории УрФО, в Уфе, Новосибирской области, Еврейской автономной области, Кемеровской и Иркутской областях.

«В 2024 г. мы завершаем первый этап инвестиционной программы, о которой заявляли в 2022 г. Она была рассчитана на три года, ее объем составлял 2 млрд руб. Второй этап инвестпрограммы уже запланирован, о стадиях ее реализации и объемах будем готовы рассказать позднее», — добавила управляющий директор УАГ.

Напомним, что в прошлом году фабрика отчиталась, что впервые за много лет закрыла год без убытков и сократила долги.

Так, согласно данным отчета о финансовых результатах птицефабрики «Рефтинская», валовая прибыль предприятия в 2022 г. составила 596,3 млн руб., коммерческие, управленческие и прочие расходы сократились на 80,7 млн руб.

Также в прошлом году стало известно, что часть акций птицефабрики власти хотят выставить на продажу.

Власти Свердловской области с 2019 г. пытались приватизировать птицефабрику «Рефтинская». В прошлом году 49% акций были проданы — управлением занялась «Уральская агропромышленная группа» курганского бизнесмена Андрея Петрова. 51% акций остались в собственности Свердловской области.

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Автор: Татьяна Юстус
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